Onde assistir | Notícia

Transmissão Fenerbahçe x Benfica ao vivo online: confira onde assistir

Equipes lutam por uma vaga na fase principal da Liga dos Campeões. Lusos possuem história vencedora no torneio, turcos são treinados por José Mourinho

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/08/2025 às 14:00
Pavlidis, centroavante do Benfica
Pavlidis, centroavante do Benfica - Reprodução: Tânia Paulo/ Benfica

O Fenerbahçe recebe o Benfica nesta quarta-feira (20), às 16h00 (de Brasília), no Sükrü Saraçoglu, em Istambul, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões 2025/26.

Onde assistir Fenerbahçe x Benfica ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO MAX (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Fenerbahce chega embalado após eliminar o Feyenoord e aposta na força de sua torcida para largar em vantagem. Comandado por José Mourinho, o time turco tem como alguns de seus destaques os brasileiros Fred e Anderson Talisca.

O Benfica, por sua vez, chega com moral após uma boa temporada recente e avanços em competições europeias. O clube conta com peças ofensivas em ótima forma, como Aktürkoglu e Pavlidis.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 20/08 - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Play-offs (Partida de Ida)
  • Local: Sukru Saraçoglu, Istambul (Turquia)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Nélson Semedo, Fred, Amrabat, Brown e Szymanski; Jhon Durán e En Nesyri. Técnico: José Mourinho

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Schjelderup e Aursnes; Pavlidis e Ivanovic. Técnico: Bruno Lage

