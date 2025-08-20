Transmissão Fenerbahçe x Benfica ao vivo online: confira onde assistir
Equipes lutam por uma vaga na fase principal da Liga dos Campeões. Lusos possuem história vencedora no torneio, turcos são treinados por José Mourinho
O Fenerbahçe recebe o Benfica nesta quarta-feira (20), às 16h00 (de Brasília), no Sükrü Saraçoglu, em Istambul, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões 2025/26.
Onde assistir Fenerbahçe x Benfica ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- TNT (TV por assinatura)
- HBO MAX (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
O Fenerbahce chega embalado após eliminar o Feyenoord e aposta na força de sua torcida para largar em vantagem. Comandado por José Mourinho, o time turco tem como alguns de seus destaques os brasileiros Fred e Anderson Talisca.
O Benfica, por sua vez, chega com moral após uma boa temporada recente e avanços em competições europeias. O clube conta com peças ofensivas em ótima forma, como Aktürkoglu e Pavlidis.
Ficha técnica
- Data e Horário: 20/08 - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Play-offs (Partida de Ida)
- Local: Sukru Saraçoglu, Istambul (Turquia)
- Local: Sukru Saraçoglu, Istambul (Turquia)
Prováveis Escalações
Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Nélson Semedo, Fred, Amrabat, Brown e Szymanski; Jhon Durán e En Nesyri. Técnico: José Mourinho
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Schjelderup e Aursnes; Pavlidis e Ivanovic. Técnico: Bruno Lage