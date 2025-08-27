Sorteio da Champions League: Times classificados, potes e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trinta e seis times disputarão a próxima edição da maior competição de clubes do mundo. Sorteio acontece nesta quinta (27); 1ª rodada será em setembro

Vai começar a Uefa Champions League 2025/26! Nesta quinta-feira (27), serão sorteados os confrontos da Fase de Liga, que contará com 36 times.

O sorteio está marcado para às 13h, horário de Brasília, em Mônaco.

Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o modelo de "Fase de Liga" em detrimento dos grupos, o sorteio definirá os oito adversários de cada uma das equipes participantes.

Os times serão divididos em quatro potes (1, 2, 3, e 4) de 9 times cada e e cada time enfrentará um time de cada pote, incluindo o seu próprio, que garante enfrentamentos de grandes gigantes do futebol europeu.

O único bloqueio do sorteio são enfrentamentos entre equipes do mesmo país nesta Fase de Liga, portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City.

Sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26

O sorteio será realizado por um software, uma vez que, caso o sorteio fosse realizado via manual, com as tradicionais bolinhas, teríamos uma cerimônia que duraria entre 3 a 4 horas com a necessidade de serem confeccionadas 900 bolinhas.

Transmissão ao vivo

TNT Sports , na tv fechada



, na tv fechada HBO Max , no streaming

, no streaming SBT,

Potes

Os potes serão definidos pelo Coeficiente de Clubes da Uefa.

Nesta quarta-feira (27), acontecem os últimos quatro jogos dos Play-offs, que definirão os último quatro classificados, a depender das equipes que avançarem, os potes poderão ser diferentes. Veja os confrontos:

13h45 - Qarabag x Ferencváros (Ida: 3 x 1)

Qarabag x Ferencváros (Ida: 3 x 1) 16h - Brugge x Rangers (Ida: 3 x 1)

Brugge x Rangers (Ida: 3 x 1) 16h - Benfica x Fenerbahçe (Ida: 0 x 0)

Benfica x Fenerbahçe (Ida: 0 x 0) 16h - FC Copenhagen x FC Basel (Ida: 1 x 1)

Pote 1

Real Madrid (ESP) Bayern de Munique (ALE) Inter de Milão (ITA) Manchester City (ING) Liverpool (ING) PSG (FRA) Bayer Leverkusen (ALE) Borussia Dortmund (ALE) Barcelona (ESP)

Pote 2

Benfica (POR)* Atlético de Madrid (ESP) Chelsea (ING) Arsenal (ING) Eintracht Frankfurt (ALE) Atalanta (ITA) Brugge (BEL) ou Rangers (ESC)* PSV (HOL) Sporting (POR)

*Times que disputam os Play-offs; Brugge e Rangers fazem confronto direto

Pote 2 ou 3

Tottenham (ING)

Pote 3

Juventus (ITA)

Villarreal (ESP) Napoli (ITA) Ajax (HOL) Fenerbahçe (TUR) Bodø/Glimt (NOR) Olympiacos (GRE) Copenhagen (DIN)



*Times que disputam os Play-offs;

Pote 3 ou 4



Olympique de Marseille (FRA)

Monaco (FRA)



Union Saint-Gilloise (BEL)



Pote 4

Galatasaray (TUR) Slavia Praga (TCH) Ferencváros (HUN) ou Qarabag (AZE) Pafos (CIP)

Basel (SUI)

Athletic Bilbao (ESP)

Formato de disputa

Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.

Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote e o mesmo como visitante.

Os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta!

Do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga. Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.

Calendário da Champions League 2025/26

Entre 2025 e 2026

Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026

2026



Play-offs: 17 fevereiro (ida); 25 de fevereiro (volta)

Oitavas-de-final: 10 de março (ida); 18 de de março (volta)

Quartas-de-final: 7 de abril (ida); 15 de abril (volta)

Semifinal: 26 de abril (ida); 6 de maio (volta)