Sorteio da Champions League: Times classificados, potes e onde assistir ao vivo
Trinta e seis times disputarão a próxima edição da maior competição de clubes do mundo. Sorteio acontece nesta quinta (27); 1ª rodada será em setembro
Vai começar a Uefa Champions League 2025/26! Nesta quinta-feira (27), serão sorteados os confrontos da Fase de Liga, que contará com 36 times.
O sorteio está marcado para às 13h, horário de Brasília, em Mônaco.
Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o modelo de "Fase de Liga" em detrimento dos grupos, o sorteio definirá os oito adversários de cada uma das equipes participantes.
Os times serão divididos em quatro potes (1, 2, 3, e 4) de 9 times cada e e cada time enfrentará um time de cada pote, incluindo o seu próprio, que garante enfrentamentos de grandes gigantes do futebol europeu.
O único bloqueio do sorteio são enfrentamentos entre equipes do mesmo país nesta Fase de Liga, portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City.
Sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26
O sorteio será realizado por um software, uma vez que, caso o sorteio fosse realizado via manual, com as tradicionais bolinhas, teríamos uma cerimônia que duraria entre 3 a 4 horas com a necessidade de serem confeccionadas 900 bolinhas.
Transmissão ao vivo
- TNT Sports, na tv fechada
- HBO Max, no streaming
- SBT,
Potes
Os potes serão definidos pelo Coeficiente de Clubes da Uefa.
Nesta quarta-feira (27), acontecem os últimos quatro jogos dos Play-offs, que definirão os último quatro classificados, a depender das equipes que avançarem, os potes poderão ser diferentes. Veja os confrontos:
- 13h45 - Qarabag x Ferencváros (Ida: 3 x 1)
- 16h - Brugge x Rangers (Ida: 3 x 1)
- 16h - Benfica x Fenerbahçe (Ida: 0 x 0)
- 16h - FC Copenhagen x FC Basel (Ida: 1 x 1)
Pote 1
- Real Madrid (ESP)
- Bayern de Munique (ALE)
- Inter de Milão (ITA)
- Manchester City (ING)
- Liverpool (ING)
- PSG (FRA)
- Bayer Leverkusen (ALE)
- Borussia Dortmund (ALE)
- Barcelona (ESP)
Pote 2
- Benfica (POR)*
- Atlético de Madrid (ESP)
- Chelsea (ING)
- Arsenal (ING)
- Eintracht Frankfurt (ALE)
- Atalanta (ITA)
- Brugge (BEL) ou Rangers (ESC)*
- PSV (HOL)
- Sporting (POR)
*Times que disputam os Play-offs; Brugge e Rangers fazem confronto direto
Pote 2 ou 3
- Tottenham (ING)
Pote 3
- Juventus (ITA)
- Villarreal (ESP)
- Napoli (ITA)
- Ajax (HOL)
- Fenerbahçe (TUR)
- Bodø/Glimt (NOR)
- Olympiacos (GRE)
- Copenhagen (DIN)
*Times que disputam os Play-offs;
Pote 3 ou 4
- Olympique de Marseille (FRA)
- Monaco (FRA)
- Union Saint-Gilloise (BEL)
Pote 4
- Galatasaray (TUR)
- Slavia Praga (TCH)
- Ferencváros (HUN) ou Qarabag (AZE)
- Pafos (CIP)
- Basel (SUI)
- Athletic Bilbao (ESP)
Formato de disputa
Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.
Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote e o mesmo como visitante.
Os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta!
Do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga. Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.
Calendário da Champions League 2025/26
Entre 2025 e 2026
- Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026
2026
- Play-offs: 17 fevereiro (ida); 25 de fevereiro (volta)
- Oitavas-de-final: 10 de março (ida); 18 de de março (volta)
- Quartas-de-final: 7 de abril (ida); 15 de abril (volta)
- Semifinal: 26 de abril (ida); 6 de maio (volta)
- Final (Arena Puskás em Budapeste, na Hungria): 30 de maio