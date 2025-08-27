fechar
Champions League | Notícia

Sorteio da Champions League: Times classificados, potes e onde assistir ao vivo

Trinta e seis times disputarão a próxima edição da maior competição de clubes do mundo. Sorteio acontece nesta quinta (27); 1ª rodada será em setembro

Por Victor Peixoto Publicado em 27/08/2025 às 13:05
Champions League 2025/26 começa em 16 de setembro
Champions League 2025/26 começa em 16 de setembro - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Vai começar a Uefa Champions League 2025/26! Nesta quinta-feira (27), serão sorteados os confrontos da Fase de Liga, que contará com 36 times.

O sorteio está marcado para às 13h, horário de Brasília, em Mônaco.

Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o modelo de "Fase de Liga" em detrimento dos grupos, o sorteio definirá os oito adversários de cada uma das equipes participantes.

Os times serão divididos em quatro potes (123, e 4) de 9 times cada e e cada time enfrentará um time de cada pote, incluindo o seu próprio, que garante enfrentamentos de grandes gigantes do futebol europeu.

O único bloqueio do sorteio são enfrentamentos entre equipes do mesmo país nesta Fase de Liga, portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City.

Sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26

O sorteio será realizado por um software, uma vez que, caso o sorteio fosse realizado via manual, com as tradicionais bolinhas, teríamos uma cerimônia que duraria entre 3 a 4 horas com a necessidade de serem confeccionadas 900 bolinhas.

Transmissão ao vivo

  • TNT Sports, na tv fechada
  • HBO Max, no streaming
  • SBT

Potes

Os potes serão definidos pelo Coeficiente de Clubes da Uefa.

Nesta quarta-feira (27), acontecem os últimos quatro jogos dos Play-offs, que definirão os último quatro classificados, a depender das equipes que avançarem, os potes poderão ser diferentes. Veja os confrontos:

  • 13h45 - Qarabag x Ferencváros (Ida: 3 x 1)
  • 16h - Brugge x Rangers (Ida: 3 x 1)
  • 16h - Benfica x Fenerbahçe (Ida: 0 x 0)
  • 16h FC Copenhagen x FC Basel (Ida: 1 x 1)

Pote 1

  1. Real Madrid (ESP)
  2. Bayern de Munique (ALE)
  3. Inter de Milão (ITA)
  4. Manchester City (ING)
  5. Liverpool (ING)
  6. PSG (FRA)
  7. Bayer Leverkusen (ALE)
  8. Borussia Dortmund (ALE)
  9. Barcelona (ESP)

Pote 2

  1. Benfica (POR)*
  2. Atlético de Madrid (ESP)
  3. Chelsea (ING)
  4. Arsenal (ING)
  5. Eintracht Frankfurt (ALE)
  6. Atalanta (ITA)  
  7. Brugge (BEL) ou Rangers (ESC)*
  8. PSV (HOL)
  9. Sporting (POR)

*Times que disputam os Play-offs; Brugge e Rangers fazem confronto direto

Pote 2 ou 3

  • Tottenham (ING)

Pote 3

  1. Juventus (ITA)
  2. Villarreal (ESP)
  3. Napoli (ITA)
  4. Ajax (HOL)
  5. Fenerbahçe (TUR)
  6. Bodø/Glimt (NOR)
  7. Olympiacos (GRE)
  8. Copenhagen (DIN)

*Times que disputam os Play-offs;

 

Pote 3 ou 4

  • Olympique de Marseille (FRA)
  • Monaco (FRA)
  • Union Saint-Gilloise (BEL)

Pote 4

  1. Galatasaray (TUR)
  2. Slavia Praga (TCH)
  3. Ferencváros (HUN) ou Qarabag (AZE)
  4. Pafos (CIP)
  5. Basel (SUI)
  6. Athletic Bilbao (ESP)

Formato de disputa

Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.

Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote e o mesmo como visitante.

Os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta!

Do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga. Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.

Calendário da Champions League 2025/26

Entre 2025 e 2026

  • Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026

2026

  • Play-offs: 17 fevereiro  (ida); 25 de fevereiro (volta)
  • Oitavas-de-final: 10 de março (ida); 18 de de março (volta)
  • Quartas-de-final: 7 de abril (ida); 15 de abril (volta)
  • Semifinal: 26 de abril (ida); 6 de maio (volta)
  • Final (Arena Puskás em Budapeste, na Hungria): 30 de maio

