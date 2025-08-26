Quando será o sorteio da Champions League? Veja a data, formato e os times classificados
As 7 vagas restantes da Champions serão decididas ao longo desta semana, véspera do sorteio oficial da fase de liga da temporada 25/26.
A temporada 2025/26 da UEFA Champions League começa em setembro e será a segunda com o novo formato, que substitui a fase de grupos por uma tabela única envolvendo todas as equipes.
Até agora, 29 dos 36 times participantes já estão definidos. As últimas 7 vagas serão decididas nos jogos de volta dos playoffs, marcados para os dias 26 e 27 de agosto, um dia antes do sorteio oficial da fase de liga.
Quando será o sorteio da Champions League?
O sorteio para definir os duelos da fase de liga, com o novo formato da Champions League, acontecerá na próxima quinta-feira (28 de agosto).
Formato da competição
Na fase de liga, como é chamada a primeira fase no novo formato, 36 equipes disputam oito partidas, quatro em casa e quatro fora, brigando por posições numa tabela geral.
Os oito primeiros se classificam diretamente para as oitavas, enquanto outras 16 equipes disputam playoffs para ficar com as outras oito vagas.
Equipes classificadas para a fase de liga da. Champions League 2025/26
Alemanha
- Bayern de Munique (campeão do Campeonato Alemão)
- Bayer Leverkusen (vice-campeão do Campeonato Alemão)
- Eintracht Frankfurt (3º colocado do Campeonato Alemão)
- Borussia Dortmund (4º colocado do Campeonato Alemão)
Bélgica
- Union Saint-Gilloise (campeão do Campeonato Belga)
Espanha
- Barcelona (campeão do Campeonato Espanhol)
- Real Madrid (vice-campeão do Campeonato Espanhol)
- Atlético de Madrid (3º colocado do Campeonato Espanhol)
- Athletic Bilbao (4º colocado do Campeonato Espanhol)
- Villarreal (5º colocado do Campeonato Espanhol)
França
- Paris Saint-Germain (campeão do Campeonato Francês)
- Olympique de Marselha (vice-campeão do Campeonato Francês)
- Monaco (3º colocado do Campeonato Francês)
Grécia
- Olympiacos (campeão do Campeonato Grego)
Inglaterra
- Liverpool (campeão do Campeonato Inglês)
- Arsenal (vice-campeão do Campeonato Inglês)
- Manchester City (3º colocado do Campeonato Inglês)
- Chelsea (4º colocado do Campeonato Inglês)
- Newcastle (5º colocado do Campeonato Inglês)
- Tottenham (campeão da Europa League)
Itália
- Napoli (campeão do Campeonato Italiano)
- Inter de Milão (campeão do Campeonato Italiano)
- Atalanta (3ª colocada do Campeonato Italiano)
- Juventus (4ª colocado do Campeonato Italiano)
Países Baixos
- PSV (campeão do Campeonato Neerlandês)
- Ajax (vice-campeão do Campeonato Neerlandês)
Portugal
- Sporting (campeão do Campeonato Português)
Tchéquia
- Slavia Praga (campeão do Campeonato da Tchéquia)
Turquia
- Galatasaray (campeão do Campeonato Turco)
Agenda da Champions 2025/26
- 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
- 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
- 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
- 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
- 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
- 30/05/26: Final