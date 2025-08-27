fechar
Champions League | Notícia

Liga dos Campeões: confira formato, data de início e local da final

Principal competição continental define seus quatro últimos classificados nesta quarta-feira (27), após confrontos válidos pelos play-offs.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/08/2025 às 12:29
Troféu da Liga dos Campeões
Troféu da Liga dos Campeões - Reprodução/ UEFA

A Liga dos Campeões está próxima de seu início! Faltam apenas quatro equipes para todos os participantes da competição serem confirmados.

Os confrontos da competição serão definidos em sorteio realizado nesta quinta-feira (28), às 13h00 (horário de Brasília).

Serão 36 clubes participantes, incluindo o atual vencedor da competição, o Paris Saint-Germain, além de estreantes, como Pafos, do Chipre, e Bodo/Glimt, da Noruega.

Na primeira fase, são disputadas oito rodadas, em que cada time enfrenta dois clubes de cada pote (1, 2, 3 e 4). Serão quatro jogos em casa, além de quatro como visitante.

Os oito primeiros colocados na classificação geral garantirão a vaga nas oitavas de final, enquanto os clubes que encerrarem entre 9º e 25º disputarão um play-off. Todos os outros 10 clubes estarão eliminados ao final da primeira fase.

Confira todos os times classificados para a Liga dos Campeões

Inglaterra

  • Arsenal
  • Chelsea
  • Tottenham
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Newcastle

Espanha

  • Atlético de Madrid
  • Real Madrid
  • Barcelona
  • Athletic Bilbao
  • Villarreal

Itália

  • Inter de Milão
  • Napoli
  • Atalanta
  • Juventus

Alemanha

  • Bayern de Munique
  • Borussia Dortmund
  • Bayer Leverkusen
  • Eintracht Frankfurt

França

  • PSG
  • Olympique de Marseille
  • Monaco

Holanda

  • Ajax
  • PSV

Portugal

  • Sporting

Bélgica

  • Union St. Gilloise

Chéquia

  • Slavia Praga

Cazaquistão

  • Kairat Almaty

Grécia

  • Olympiacos

Chipre

  • Pafos

Noruega

  • Bodo/Glimt

Turquia

  • Galatasaray

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quando começa a Liga dos Campeões?

A primeira rodada da fase de liga será disputada entre os dias 16 e 18 de setembro. Serão oito rodadas, que terminarão no dia 28 de janeiro de 2026.

Em seguida, ocorrerão os play-offs, disputados entre os dias 17 e 24 de fevereiro de 2026. A partir de março, terá início o mata-mata.

A grande decisão da Liga dos Campeões será disputada no dia 30 de maio de 2026 (sábado), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Leia também

Liga dos Campeões: veja todos os clubes classificados à fase de liga
Liga dos Campeões

Liga dos Campeões: veja todos os clubes classificados à fase de liga
Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa
Transmissão

Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa

Compartilhe

Tags