Liga dos Campeões: confira formato, data de início e local da final
Principal competição continental define seus quatro últimos classificados nesta quarta-feira (27), após confrontos válidos pelos play-offs.
A Liga dos Campeões está próxima de seu início! Faltam apenas quatro equipes para todos os participantes da competição serem confirmados.
Os confrontos da competição serão definidos em sorteio realizado nesta quinta-feira (28), às 13h00 (horário de Brasília).
Serão 36 clubes participantes, incluindo o atual vencedor da competição, o Paris Saint-Germain, além de estreantes, como Pafos, do Chipre, e Bodo/Glimt, da Noruega.
Na primeira fase, são disputadas oito rodadas, em que cada time enfrenta dois clubes de cada pote (1, 2, 3 e 4). Serão quatro jogos em casa, além de quatro como visitante.
Os oito primeiros colocados na classificação geral garantirão a vaga nas oitavas de final, enquanto os clubes que encerrarem entre 9º e 25º disputarão um play-off. Todos os outros 10 clubes estarão eliminados ao final da primeira fase.
Confira todos os times classificados para a Liga dos Campeões
Inglaterra
- Arsenal
- Chelsea
- Tottenham
- Liverpool
- Manchester City
- Newcastle
Espanha
- Atlético de Madrid
- Real Madrid
- Barcelona
- Athletic Bilbao
- Villarreal
Itália
- Inter de Milão
- Napoli
- Atalanta
- Juventus
Alemanha
- Bayern de Munique
- Borussia Dortmund
- Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
França
- PSG
- Olympique de Marseille
- Monaco
Holanda
- Ajax
- PSV
Portugal
- Sporting
Bélgica
- Union St. Gilloise
Chéquia
- Slavia Praga
Cazaquistão
- Kairat Almaty
Grécia
- Olympiacos
Chipre
- Pafos
Noruega
- Bodo/Glimt
Turquia
- Galatasaray
Quando começa a Liga dos Campeões?
A primeira rodada da fase de liga será disputada entre os dias 16 e 18 de setembro. Serão oito rodadas, que terminarão no dia 28 de janeiro de 2026.
Em seguida, ocorrerão os play-offs, disputados entre os dias 17 e 24 de fevereiro de 2026. A partir de março, terá início o mata-mata.
A grande decisão da Liga dos Campeões será disputada no dia 30 de maio de 2026 (sábado), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.