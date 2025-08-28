TNT ao vivo: acompanhe em tempo real o sorteio da Champions League 2025/26 e veja o link de transmissão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Times serão divididos em quatro potes e não poderão enfrentar rivais do mesmo país, evitando clássicos já na fase inicial da Champions.

A Uefa Champions League 2025/26 está prestes a começar! Nesta quinta-feira (27), em Mônaco, acontece o sorteio da chamada Fase de Liga, que reunirá 36 clubes.

O evento será realizado às 13h (horário de Brasília) e seguirá o mesmo modelo adotado na última edição, quando os tradicionais grupos deram lugar ao novo formato de liga. Nesse sistema, cada time conhecerá oito adversários distintos, definidos no sorteio.

As equipes estarão distribuídas em quatro potes, cada um com nove clubes. O chaveamento garante que todos enfrentarão rivais de diferentes potes, o que aumenta a probabilidade de grandes duelos entre as principais forças do futebol europeu.

A única restrição imposta pela UEFA é que times de um mesmo país não se enfrentem nesta fase inicial. Assim, não será possível ver clássicos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City já nesse estágio da competição.

Transmissão do Sorteio

O sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26 será transmitido ao vivo nesta quinta-feira (27), às 13h (horário de Brasília).

Os torcedores terão duas opções oficiais para acompanhar:

YouTube da TNT Sports – transmissão gratuita, acessível em qualquer dispositivo com internet.

– transmissão gratuita, acessível em qualquer dispositivo com internet. App da Max – disponível para assinantes da plataforma de streaming.

Passo a passo para assistir no YouTube (gratuito):

Acesse o YouTube no celular, computador ou smart TV. Busque por “TNT Sports Brasil”. Clique no canal oficial. Abra a live do sorteio da Champions League e acompanhe em tempo real.

Passo a passo para assistir no app da Max (assinantes):

Abra o aplicativo da Max no celular, tablet ou smart TV. Faça login com sua conta. Na aba inicial, procure pela transmissão do sorteio da Champions League. Clique e assista ao vivo.

Equipes classificadas

Paris Saint-Germain (FRA)

Tottenham Hotspur (ENG)

Liverpool (ENG)

Arsenal (ENG)

Manchester City (ENG)

Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG)

Napoli (ITA)

Inter Milan (ITA)

Atalanta (ITA)

Juventus (ITA)

Barcelona (ESP)

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Athletic Club (ESP)

Villarreal (ESP)

Bayern München (GER)

Bayer Leverkusen (GER)

Eintracht Frankfurt (GER)

Borussia Dortmund (GER)

Marseille (FRA)

Monaco (FRA)

PSV Eindhoven (NED)

Ajax (NED)

Sporting CP (POR)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Galatasaray (TUR)

Slavia Praha (CZE)

Olympiacos (GRE)

Kairat (UZB)

Pafos (CHI)

Bodo/Glimt (NOR)

Qarabag (AZE)

Club Brugge (BEL)

Benfica (POR)

Copenhague (DIN)

Calendário da Champions League 2025/26

Entre 2025 e 2026

Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026

2026



Play-offs: 17 fevereiro (ida); 25 de fevereiro (volta)

Oitavas-de-final: 10 de março (ida); 18 de de março (volta)

Quartas-de-final: 7 de abril (ida); 15 de abril (volta)

Semifinal: 26 de abril (ida); 6 de maio (volta)