O motivo da ausência de Tiago Leifert no jogo da Champions League vem à tona

Tiago Leifert, narrador, ficou de fora da transmissão do jogo da UEFA Champions League, na última terça-feira (26), entre Estrela Vermelha e Pafos. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, ele ficou sem voz devido a uma doença.

No lugar dele, o SBT precisou recorrer a Silva Junior. O narrado já teve passagens pela Rádio Globo e também pela Fox Sports. Além disso, também trabalhou na BandNews FM, em 2021.

Recentemente, foi anunciado que Tiago Leifert vai ser o apresentador da versão do The Voice, no SBT. Com direção de Boninho, o programa vai contar com um júri formado por Duda Beat, Mumuzinho, Péricles e a dupla sertaneja Matheus & Kauan.

“Quando eu entrar naquele palco, vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por dez temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, comentou Leifert.

