Só 4 signos vão viver um momento espiritual raro e transformador

Entre rituais internos e sinais que surgem do nada, esses 4 signos vão experimentar uma abertura espiritual rara que pode transformar suas escolhas.

O universo abre espaço para uma experiência incomum, capaz de despertar sentimentos profundos e clarear caminhos que estavam confusos.

Alguns signos vão perceber que a intuição estará mais afiada, como se enxergassem além do óbvio.

É tempo de confiar nos sinais, nos encontros inesperados e até mesmo nos sonhos que trazem mensagens escondidas.

Confira como cada signo será tocado por esse momento:

Áries

Áries, você sentirá um chamado forte para olhar para dentro. Sonhos intensos vão revelar verdades que estavam escondidas. Pode surgir um desejo de meditar ou buscar práticas espirituais diferentes.



Pedra do momento: Ametista



Carta do Tarô do dia: O Eremita



Número da sorte: 7



Cor: Roxo



Palavra do dia: Intuição

Câncer

Sua sensibilidade estará em alta, Câncer. Pode se emocionar com sinais pequenos, mas que carregam grande simbolismo.

Alguém do passado pode surgir trazendo uma mensagem que mexe com você.



Pedra do momento: Quartzo Rosa



Carta do Tarô do dia: A Lua



Número da sorte: 2



Cor: Prata



Palavra do dia: Conexão

Escorpião

Transformações internas marcam esse período, Escorpião. É como se uma revelação viesse à tona e mudasse a forma como você encara a vida. Seu poder de cura, inclusive emocional, estará em destaque.



Pedra do momento: Obsidiana



Carta do Tarô do dia: A Morte



Número da sorte: 13



Cor: Preto



Palavra do dia: Renovação

Peixes

Peixes sua ligação com o espiritual se fortalece. Sonhos proféticos ou sinais durante conversas comuns podem apontar um novo caminho. É hora de confiar mais no invisível.

Pedra do momento: Água-Marinha



Carta do Tarô do dia: O Julgamento



Número da sorte: 20



Cor: Azul-claro



Palavra do dia: Despertar



