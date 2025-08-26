fechar
Amigo distante volta com novidades que vão balançar 2 signos

Reencontros guardam lições e surpresas, e dois signos vão sentir isso na pele com a volta de um amigo trazendo notícias que mexem com sentimentos.

Por Bianca Tavares Publicado em 26/08/2025 às 7:01
Imagem de amigas se reencontrando
Imagem de amigas se reencontrando - iStock

Às vezes, a vida costura encontros quando menos esperamos...

Um amigo distante reaparece e, junto com ele, chegam revelações que abrem espaço para novas oportunidades, lembranças e até mudanças de rota.

Para dois signos, esse retorno não é apenas nostálgico, mas uma chave para decisões importantes, seja no amor, no trabalho ou no crescimento pessoal.

Leão

Leão, o reencontro traz uma mistura de alegria e reflexão. Uma conversa sincera pode despertar lembranças antigas e reacender conexões que estavam adormecidas.

A novidade recebida pode abrir caminhos inesperados em sua vida social.

  • Número da sorte: 18
  • Cor: Dourado
  • Palavra do dia: Reencontro

Aquário

Esse retorno chega como uma virada no cotidiano. A notícia trazida por um amigo distante pode inspirar mudanças de planos, novos projetos ou até mexer no coração.

Para Aquário, o momento pede abertura para ouvir e absorver o que chega.

  • Número da sorte: 9
  • Cor: Azul
  • Palavra do dia: Surpresa

