Nodos lunares: o eixo invisível que conecta eclipses e transformações pessoais

Entenda como esses alinhamentos celestes vão influenciar desafios e conquistas pessoais durante setembro de 2025; veja para o seu signo

Pouca gente sabe, mas por trás da intensidade dos eclipses existe um ponto invisível que direciona esses fenômenos e também fala muito sobre a nossa jornada individual: os nodos lunares.

De acordo com o Astrolink, eles não são corpos celestes, mas sim pontos invisíveis que marcam onde a órbita da Lua se cruza com o caminho que o Sol parece fazer no céu ao longo do ano.

Ainda que não possam ser vistos, seu impacto é simbólico e profundo, ajudando a compreender tanto os desafios quanto os aprendizados que marcam nossa trajetória.

Os nodos lunares sempre se posicionam em eixos opostos: enquanto o Nodo Sul fala sobre o que já trazemos como bagagem, hábitos, padrões e até zonas de conforto que podem nos aprisionar, o Nodo Norte aponta para o caminho de crescimento, sucesso e realização, mesmo que repleto de desafios.

Essa oposição cria uma espécie de bússola simbólica, orientando quais experiências precisamos deixar para trás e quais devemos abraçar. Assim, compreender o movimento dos nodos é essencial para interpretar períodos de grande virada e é justamente aí que entram os eclipses.

Os nodos lunares e os eclipses

O Astrolink explica que os eclipses só acontecem quando Sol e Lua se alinham próximos aos nodos lunares, reforçando sua ligação direta com transformações coletivas e individuais.

Em setembro de 2025, por exemplo, os eclipses em Peixes e Virgem vão ativar esse eixo, pedindo equilíbrio entre razão e sensibilidade, além da revisão de padrões emocionais e práticos que já não servem mais.

Nesse contexto, os nodos funcionam como uma espécie de fio condutor: o Sul nos mostra o que precisa ser liberado, enquanto o Norte nos orienta para onde devemos direcionar nossos esforços.

Em outras palavras, cada eclipse é um lembrete de que evolução exige tanto desapego quanto coragem para seguir adiante.

Confira as previsões para cada ascendente

Ascendente em Áries



Setembro traz introspecção e ação prática. Eclipses estimulam o cuidado com emoções, hábitos e saúde. É hora de revisar padrões antigos e simplificar a rotina para recuperar energia e clareza. Ouça sinais do corpo, da mente e dos sonhos para ajustar seu caminho.

Ascendente em Touro



O foco está em alinhar desejos e valores. Eclipses pedem que você reveja projetos, talentos e conexões, afastando relações ou grupos que já não refletem quem você é. Novas oportunidades podem surgir, trazendo mais autenticidade e prazer à sua vida.

Ascendente em Gêmeos



O equilíbrio entre lar e carreira é o tema central. É momento de ajustar a rotina doméstica e avaliar objetivos profissionais. Escute suas necessidades e ambições, construindo uma base sólida que permita crescer pessoal e profissionalmente.

Ascendente em Câncer



Setembro favorece a cura emocional e a escuta da intuição. Medos ou padrões antigos podem surgir para serem resolvidos. Ao mesmo tempo, novas formas de comunicação e aprendizado aparecem, ajudando a se expressar de maneira mais alinhada à sua essência.

Ascendente em Leão



É tempo de enfrentar medos e transformar padrões emocionais. Eclipses pedem desapego de controles e reforçam a importância de reorganizar rotinas, hábitos e cuidados práticos. A integração entre emoções e ações traz equilíbrio e força interior.

Ascendente em Virgem



O período é de autoconhecimento e revisão de relações. Velhas versões de si mesmo e parcerias desequilibradas podem ser deixadas para trás. É hora de se realinhar com autenticidade, ajustando rotina, saúde e propósitos.

Ascendente em Libra



Eclipses pedem desaceleração e autocuidado. É um momento de observar sinais do corpo e da mente, estabelecer limites e priorizar o equilíbrio emocional. A introspecção ajuda a organizar a vida prática e encontrar mais harmonia.

Ascendente em Escorpião



Setembro atua como um filtro sobre desejos, projetos e relações. Velhos interesses podem perder força, enquanto novas ideias pedem espaço. É hora de revisar sonhos, reorganizar prioridades e seguir o que realmente pulsa em seu interior.

Ascendente em Sagitário



Há inquietação e desejo de mudança. Eclipses pedem revisar o rumo da vida, tanto pessoal quanto profissional. É momento de redefinir prioridades, integrar passado e propósito e seguir decisões alinhadas à sua verdade.

Ascendente em Capricórnio



Reflexões profundas e busca por novos horizontes marcam o mês. É hora de romper padrões mentais, expandir conhecimentos e abrir-se para experiências que tragam propósito, sabedoria e crescimento pessoal.

Ascendente em Aquário



Setembro transforma a forma como você lida com vínculos, recursos e segurança. Eclipses pedem desapego de padrões limitantes, incentivam a cura emocional e favorecem recomeços que estejam mais alinhados à sua essência.

Ascendente em Peixes



O mês é decisivo para o reencontro consigo e com o outro. Velhos padrões e expectativas são dissolvidos, enquanto relações mais alinhadas surgem. É tempo de autenticidade, equilíbrio e construção de vínculos que reflitam quem você realmente é.