Um ex volta à vida de 2 signos e transforma rotina em romance
O passado bate à porta de dois signos, reacendendo sentimentos e criando um clima inesperado de romance. Veja quais são os escolhidos:
Para alguns, o universo reserva reencontros que chegam no momento certo, trazendo novas oportunidades para velhos amores.
Nos próximos dias, dois signos vão sentir essa energia poderosa, quando alguém do passado reaparece e muda completamente a rotina.
Libra
Um contato inesperado pode surgir por mensagem ou redes sociais, reacendendo um romance que parecia esquecido.
A surpresa vem com intensidade e promete transformar dias comuns em momentos cheios de emoção e reencontros apaixonados.
- Número da sorte: 17
- Cor: Azul-claro
- Palavra do dia: Reencontro
Escorpião
O coração escorpiano será testado com a volta de um ex que ainda tem espaço na memória. A conexão reaparece mais madura e com chance real de se tornar algo sólido.
Esse retorno promete mexer com sentimentos profundos e virar a vida amorosa de ponta-cabeça.
- Número da sorte: 44
- Cor: Vinho
- Palavra do dia: Desejo