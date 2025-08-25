fechar
Um ex volta à vida de 2 signos e transforma rotina em romance

O passado bate à porta de dois signos, reacendendo sentimentos e criando um clima inesperado de romance. Veja quais são os escolhidos:

Por Bianca Tavares Publicado em 25/08/2025 às 7:48
Imagem para representar ex-namorados
Imagem para representar ex-namorados - Andrey Popov/iStock

Para alguns, o universo reserva reencontros que chegam no momento certo, trazendo novas oportunidades para velhos amores.

Nos próximos dias, dois signos vão sentir essa energia poderosa, quando alguém do passado reaparece e muda completamente a rotina.

Libra

Um contato inesperado pode surgir por mensagem ou redes sociais, reacendendo um romance que parecia esquecido.

A surpresa vem com intensidade e promete transformar dias comuns em momentos cheios de emoção e reencontros apaixonados.

  • Número da sorte: 17
  • Cor: Azul-claro
  • Palavra do dia: Reencontro

Escorpião

O coração escorpiano será testado com a volta de um ex que ainda tem espaço na memória. A conexão reaparece mais madura e com chance real de se tornar algo sólido.

Esse retorno promete mexer com sentimentos profundos e virar a vida amorosa de ponta-cabeça.

  • Número da sorte: 44
  • Cor: Vinho
  • Palavra do dia: Desejo

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

