Sombra azul: o clássico do cinema que inspira as trends de beleza atuais

Quem Disse, Berenice? mostra como o azul nos olhos volta com força para criar makes cheias de impacto e personalidade! Saiba como usar

O azul é um daqueles tons que atravessam gerações no cinema e na moda. Ícone de personagens marcantes, de figuras históricas a protagonistas de filmes de terror, a cor sempre carregou imponência e dramaticidade.

Agora, ela ganha novo fôlego nas trends de beleza, seguindo o mesmo caminho de movimentos recentes, como os rom-com lips, lábios rosados e naturais inspirados nas comédias românticas dos anos 2000, que transportam elementos do audiovisual para o universo da maquiagem.

Seja em passarelas, red carpets ou tutoriais virais no TikTok, a sombra azul ressurge como protagonista, reinterpretada de forma criativa e contemporânea.

Sombra azul como protagonista

Poucas cores carregam tanto poder visual quanto o azul nos olhos. A sombra azul funciona como um statement instantâneo, seja em um esfumado monocromático ou em pontos de cor estratégicos no canto interno e na pálpebra inferior.

Com a Paleta dos Sonhos, é possível brincar com texturas cintilantes e opacas, misturando nuances que vão do marinho intenso ao turquesa vibrante.



Dica da Berê: para evitar marcas ao esfumar, use o Pincel Esfumador de Sombra e movimentos circulares leves. Assim, o azul ganha um acabamento suave sem perder intensidade.



Paleta Multifuncional Dos Sonhos 24,6g| Preço Sugerido: R$134,90

Pincel Esfumador de Sombra QDB| Preço Sugerido: R$42,90

Delineado azul: impacto gráfico e moderno

Se a sombra cria profundidade, o delineado azul é sinônimo de impacto. Ele atualiza o clássico traço preto e garante atitude imediata ao look.

Do gatinho alongado aos delineados gráficos que circulam no TikTok, a cor abre espaço para ousadia com precisão. A Caneta Delineadora Azul Meninas Superpoderosas é ideal para quem busca praticidade, já que garante pigmentação intensa em um único traço.

Kit Canetas Delineadoras Livres E Determinadas QDB As Meninas Super Poderosas 3 x 0,4g| Preço Sugerido: R$76,90

Máscara de cílios azul: o detalhe inesperado

Para quem gosta de brincar com a maquiagem sem complicação, a máscara de cílios azul é um truque certeiro. O produto pode ser usado sozinho para um ar divertido ou aliado ao delineado e à sombra para um olhar ainda mais marcante. A Máscara para Cílios e Sobrancelhas Azul Diversão Toda Colorida entrega esse efeito em segundos.

Máscara para Cílios e Sobrancelhas Azul Diversão Toda Colorida 10g| Preço Sugerido: R$52,90

Assim como no cinema, onde o azul ajudou a compor personagens icônicos, na maquiagem o tom também assume um papel narrativo: expressa emoção, confiança e criatividade.

Agora, ele se reinventa como um detalhe acessível e adaptável para qualquer ocasião, mostrando que a tendência não é apenas estética, mas também uma forma de expressão pessoal.

Pronta para trazer o azul para a sua nécessaire? Deixe-se inspirar por essa cor icônica e explore todas as suas possibilidades no look.