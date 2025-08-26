Uso precoce de maquiagem pode comprometer a infância das crianças
Especialistas alertam que a adultização precoce, marcada pelo consumismo estético, pode afetar o desenvolvimento saudável na infância
Clique aqui e escute a matéria
A adultização ocorre quando crianças são expostas a papéis, responsabilidades ou comportamentos que não correspondem à sua idade, comprometendo o bem-estar e o desenvolvimento emocional.
Um dos sinais é a reprodução de atitudes e linguagens típicas dos adultos, como o uso de maquiagem e produtos de skin care.
Fascínio infantil pelo consumo
O interesse de meninas e meninos por maquiagem e produtos de skincare tem se intensificado, em muitos casos refletindo os hábitos de consumo das mães. Segundo a psicopedagoga Paula Furtado, essa prática pode ser prejudicial.
“Conheço meninas de 10 e 11 anos com preocupações ligadas à estética e ao consumo de itens caros. Esse excesso não fortalece a criança; pelo contrário, tira dela a chance de viver plenamente sua infância”, afirma.
Consequências para a infância
Muitas vezes, pais e responsáveis oferecem maquiagem e cosméticos como demonstração de afeto ou para satisfazer o desejo de imitar os adultos. No entanto, o uso precoce destes produtos pode antecipar comparações e inseguranças, quando o brincar e a espontaneidade deveriam ser prioridade.
Além de questões emocionais, há riscos físicos. Hidratantes, cremes anti-idade e produtos de limpeza facial são formulados para cada faixa etária e devem ser usados apenas com recomendação médica. Já a maquiagem pode contribuir para a sexualização precoce, trazendo impactos negativos a longo prazo.
Skincare precoce e a ditadura da beleza na adolescência
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O verdadeiro cuidado
Para Paula Furtado, mais importante do que incentivar o uso de maquiagem é estimular a autoestima e a segurança.
“O excesso de consumismo em uma área não indicada à criança também é uma forma de antecipar a vida adulta. O verdadeiro cuidado é ensinar a gostar de si mesma, a brincar, a errar e a aprender. Esse aprendizado acompanha para a vida inteira”, conclui a psicopedagoga.