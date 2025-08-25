Kylie Jenner lança Natural Blur Powder Foundation no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trazendo 20 tonalidades do portfólio, a base da marca oferece cobertura média e acabamento natural, controla brilho e oleosidade por até 12 horas

Kylie Cosmetics, marca do portfólio da Coty no Brasil, expande a categoria de produtos para a pele da com o lançamento da base em pó, a Natural Blur Powder Foundation.

Com vinte tonalidades disponíveis com exclusividade na Sephora Brasil, o pó sedoso oferece cobertura média, com acabamento matte construível, naturalmente difuso, que dura até 12 horas.

A fórmula hidratante é desenvolvida com um complexo exclusivo de ingredientes benéficos para a pele, incluindo pó de bambu, óleo bioativo de funcho marinho e extrato de folha de aloe vera. Proporciona uso confortável, suavizando a aparência de poros, linhas finas e a textura da pele.

Natural Blur Powder Foundation reduz o excesso de óleo e ajuda a controlar o brilho sem deixar um aspecto pesado – podendo ser utilizada como base ou pó de acabamento para retoques.

“Estou muito empolgada com o lançamento da nossa primeira base em pó. A cada lançamento, quero apresentar fórmulas de alto desempenho com ingredientes limpos e benéficos para a pele. A nossa Natural Blur Powder Foundation proporciona um acabamento matte difuso e arejado, sendo superconfortável de usar, e permite que a pele respire”, disse Kylie Jenner. “Também adoro sua versatilidade. Às vezes, a utilizo como base ou como pó de acabamento sobre o meu Skin Tint Blurring Elixir.”

A Natural Blur Powder Foundation também possui ótimos resultados em testes de consumidores, com 100% dos participantes afirmando que ela proporciona uma pele com um tom uniforme de maneira imediata.

Todos os testadores também disseram que ela reduz o excesso de óleo, controla o brilho e não resseca a pele. É limpa, vegana, não comedogênica e adequada para todos os tipos de pele – além de ser resistente à umidade, calor e suor.

O Natural Blur Powder Foundation, de Kylie Cosmetics, estará disponível a partir de 01 de agosto de 2025 nas lojas físicas e online da Sephora Brasil por R$ 279,00.