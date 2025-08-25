Kit básico de maquiagem para quem está começando
Com um kit básico e bem selecionado, é possível criar looks simples, versáteis e elegantes, além de aprender os fundamentos do autocuidado
Entrar no universo da maquiagem pode parecer intimidador: dezenas de produtos, pincéis, técnicas e tendências diferentes podem confundir até quem tem vontade de experimentar.
Mas a verdade é que não é necessário ter uma coleção enorme para começar.
Com um kit básico e bem selecionado, é possível criar looks simples, versáteis e elegantes, além de aprender os fundamentos do autocuidado e da aplicação sem se sentir perdido.
1. Base ou BB Cream
Escolha uma fórmula leve, que uniformize o tom da pele sem pesar.
BB Creams são ótimos para iniciantes, pois combinam cobertura suave, hidratação e, em alguns casos, proteção solar, tornando o processo mais simples e eficiente.
2. Corretivo
O corretivo ajuda a disfarçar olheiras, pequenas manchas e imperfeições. Prefira um tom próximo à sua pele e aprenda a aplicá-lo apenas nos pontos necessários, evitando excesso e aparência carregada.
3. Pó translúcido
Indispensável para selar a base e o corretivo, o pó translúcido ajuda a controlar a oleosidade e prolongar a durabilidade da maquiagem sem alterar a cor da pele.
4. Máscara de cílios
Simples e prática, a máscara de cílios abre o olhar e dá destaque aos olhos sem exigir técnicas avançadas. É um dos produtos que gera maior efeito com menor esforço.
5. Blush
Escolha um blush em tom natural que combine com seu tom de pele. Aplicado levemente nas maçãs do rosto, devolve frescor e ilumina o rosto, valorizando a expressão de forma sutil.
6. Batom ou gloss neutro
Um batom nude ou gloss translúcido completa o kit, proporcionando cor e hidratação aos lábios sem exageros. É versátil e combina com qualquer look do dia a dia.
Dicas extras para iniciantes
Comece com poucos produtos e vá incorporando novos itens conforme ganha prática.
- Invista em pincéis básicos: um pincel de base, um de blush e um de sombra simples já permitem muitas combinações.
- Pratique técnicas leves, valorizando a naturalidade em vez de camadas pesadas.
Com esse kit básico, quem está começando consegue aprender a maquiagem de forma prática, explorar combinações simples e criar um visual elegante sem precisar investir em uma coleção extensa.