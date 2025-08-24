Fixação sem retoque: segredos para a maquiagem durar até a noite

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Reuniões, compromissos sociais e até um happy hour após o trabalho pedem um visual que se mantenha impecável da manhã até a noite

Clique aqui e escute a matéria

A correria do dia a dia nem sempre permite parar no meio da rotina para retocar a maquiagem.

Reuniões, compromissos sociais e até um happy hour após o trabalho pedem um visual que se mantenha impecável da manhã até a noite. Mas o que realmente faz diferença quando o assunto é fixação?

A resposta está em preparar bem a pele, escolher os produtos certos e apostar em técnicas que aumentam a durabilidade sem comprometer o acabamento natural.

Preparação é tudo

Uma pele limpa e hidratada é o ponto de partida para qualquer maquiagem de longa duração.

O excesso de oleosidade deve ser controlado com produtos que equilibram a textura da pele, garantindo que a base não escorregue ao longo do dia.

Primer como aliado estratégico

Aplicado antes da base, o primer ajuda a suavizar poros e linhas finas, além de criar uma camada que prolonga a aderência dos produtos seguintes.

Existem versões específicas para peles oleosas, secas ou mistas, o que facilita a escolha do ideal.

Camadas leves fazem diferença

Ao invés de aplicar grandes quantidades de produto de uma vez, a técnica de camadas finas garante fixação mais eficiente e acabamento natural.

Isso vale para a base, o corretivo e até para o batom.

Selar com pó na medida certa

O pó translúcido é um dos segredos da durabilidade, mas deve ser aplicado com leveza. A ideia não é deixar a pele carregada, e sim selar os pontos mais críticos, como zona T, para evitar o brilho excessivo.

Spray fixador como toque final

O último passo da rotina é o spray fixador, que funciona como um “lacre” para a maquiagem, ajudando a manter o visual intacto por mais tempo, mesmo em dias quentes ou durante longas jornadas.

Resultado: pele impecável até o fim do dia

Com essas etapas, é possível aproveitar o melhor da maquiagem sem se preocupar em carregar a nécessaire cheia de produtos para retoque.

O segredo está na estratégia: menos sobrecarregar e mais planejar cada detalhe da preparação.