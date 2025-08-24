fechar
Beleza | Notícia

Fixação sem retoque: segredos para a maquiagem durar até a noite

Reuniões, compromissos sociais e até um happy hour após o trabalho pedem um visual que se mantenha impecável da manhã até a noite

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/08/2025 às 13:43
Mulher colocando maquiagem no rosto
Mulher colocando maquiagem no rosto - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A correria do dia a dia nem sempre permite parar no meio da rotina para retocar a maquiagem.

Reuniões, compromissos sociais e até um happy hour após o trabalho pedem um visual que se mantenha impecável da manhã até a noite. Mas o que realmente faz diferença quando o assunto é fixação?

A resposta está em preparar bem a pele, escolher os produtos certos e apostar em técnicas que aumentam a durabilidade sem comprometer o acabamento natural.

Preparação é tudo

Uma pele limpa e hidratada é o ponto de partida para qualquer maquiagem de longa duração.

Leia Também

O excesso de oleosidade deve ser controlado com produtos que equilibram a textura da pele, garantindo que a base não escorregue ao longo do dia.

Primer como aliado estratégico

Aplicado antes da base, o primer ajuda a suavizar poros e linhas finas, além de criar uma camada que prolonga a aderência dos produtos seguintes.

Existem versões específicas para peles oleosas, secas ou mistas, o que facilita a escolha do ideal.

Camadas leves fazem diferença

Ao invés de aplicar grandes quantidades de produto de uma vez, a técnica de camadas finas garante fixação mais eficiente e acabamento natural.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Isso vale para a base, o corretivo e até para o batom.

Selar com pó na medida certa

O pó translúcido é um dos segredos da durabilidade, mas deve ser aplicado com leveza. A ideia não é deixar a pele carregada, e sim selar os pontos mais críticos, como zona T, para evitar o brilho excessivo.

Spray fixador como toque final

O último passo da rotina é o spray fixador, que funciona como um “lacre” para a maquiagem, ajudando a manter o visual intacto por mais tempo, mesmo em dias quentes ou durante longas jornadas.

Resultado: pele impecável até o fim do dia

Com essas etapas, é possível aproveitar o melhor da maquiagem sem se preocupar em carregar a nécessaire cheia de produtos para retoque.

O segredo está na estratégia: menos sobrecarregar e mais planejar cada detalhe da preparação.

Leia também

4 cortes de cabelo práticos e modernos que vão te deixar 10 anos mais jovem
cortes de cabelo

4 cortes de cabelo práticos e modernos que vão te deixar 10 anos mais jovem
4 perfumes baratinhos do Boticário que lembram importados caros
perfumes boticário

4 perfumes baratinhos do Boticário que lembram importados caros

Compartilhe

Tags