Fixação sem retoque: segredos para a maquiagem durar até a noite
Reuniões, compromissos sociais e até um happy hour após o trabalho pedem um visual que se mantenha impecável da manhã até a noite
Clique aqui e escute a matéria
A correria do dia a dia nem sempre permite parar no meio da rotina para retocar a maquiagem.
Reuniões, compromissos sociais e até um happy hour após o trabalho pedem um visual que se mantenha impecável da manhã até a noite. Mas o que realmente faz diferença quando o assunto é fixação?
A resposta está em preparar bem a pele, escolher os produtos certos e apostar em técnicas que aumentam a durabilidade sem comprometer o acabamento natural.
Preparação é tudo
Uma pele limpa e hidratada é o ponto de partida para qualquer maquiagem de longa duração.
O excesso de oleosidade deve ser controlado com produtos que equilibram a textura da pele, garantindo que a base não escorregue ao longo do dia.
Primer como aliado estratégico
Aplicado antes da base, o primer ajuda a suavizar poros e linhas finas, além de criar uma camada que prolonga a aderência dos produtos seguintes.
Existem versões específicas para peles oleosas, secas ou mistas, o que facilita a escolha do ideal.
Camadas leves fazem diferença
Ao invés de aplicar grandes quantidades de produto de uma vez, a técnica de camadas finas garante fixação mais eficiente e acabamento natural.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Isso vale para a base, o corretivo e até para o batom.
Selar com pó na medida certa
O pó translúcido é um dos segredos da durabilidade, mas deve ser aplicado com leveza. A ideia não é deixar a pele carregada, e sim selar os pontos mais críticos, como zona T, para evitar o brilho excessivo.
Spray fixador como toque final
O último passo da rotina é o spray fixador, que funciona como um “lacre” para a maquiagem, ajudando a manter o visual intacto por mais tempo, mesmo em dias quentes ou durante longas jornadas.
Resultado: pele impecável até o fim do dia
Com essas etapas, é possível aproveitar o melhor da maquiagem sem se preocupar em carregar a nécessaire cheia de produtos para retoque.
O segredo está na estratégia: menos sobrecarregar e mais planejar cada detalhe da preparação.