5 dicas de ouro para não errar no iluminador
Usar iluminador dá um toque mágico à maquiagem, mas para um brilho lindo, é preciso aplicar com atenção. Estas dicas vão te ajudar a acertar na medida
O iluminador virou item essencial no nécessaire de quem ama maquiagem. Ele valoriza os pontos altos do rosto, dá aquele ar de saúde e cria um acabamento sofisticado, principalmente com luz natural ou nas fotos.
Mas o mesmo produto que eleva o visual pode acabar entregando excesso, textura marcada ou brilho no lugar errado.
Se você já aplicou demais ou ainda não sabe qual é o melhor jeito de usar, chegou a hora de aprender a realçar o rosto com elegância. Aqui vão cinco dicas para brilhar na medida certa.
1. Escolha o tom ideal para o seu tom de pele
Antes de tudo, observe sua pele. Peles claras combinam com tons perolados, rosados ou champanhe. Já peles médias ficam lindas com dourados suaves.
Peles negras ganham destaque com iluminadores bronze, dourado intenso ou cobre. Usar um tom que contraste demais com a pele pode deixar o brilho artificial ou acinzentado.
A regra de ouro é: quanto mais o tom se funde à sua pele, mais natural será o resultado.
2. Menos é mais
A ideia do iluminador é realçar, não transformar o rosto num espelho. Comece aplicando pouco produto e vá construindo camadas se quiser mais intensidade.
Com iluminador, é sempre melhor começar suave e intensificar aos poucos do que tentar corrigir o excesso depois.
Se estiver usando iluminador líquido ou cremoso, aplique com os dedos dando batidinhas. Se for em pó, use um pincel pequeno de cerdas macias e leves.
3. Aplique nos pontos certos
Os locais clássicos para aplicar iluminador são:
- Topo das maçãs do rosto
- Ponte do nariz
- Arco do cupido (acima dos lábios)
- Abaixo do arco da sobrancelha
- Canto interno dos olhos
Evite iluminar áreas com textura, acne ou linhas finas muito evidentes, pois o brilho pode ressaltar essas regiões.
4. Combine com a textura da sua pele e da maquiagem
Se a sua pele é oleosa, iluminadores em pó costumam durar mais e oferecem maior controle. Já peles secas podem se beneficiar do acabamento hidratante dos iluminadores cremosos ou líquidos.
Além disso, tente harmonizar a textura do iluminador com o restante da maquiagem.
Se está usando base matte, um iluminador líquido pode contrastar demais. Prefira texturas semelhantes para uma fusão mais natural.
5. Use iluminação natural para checar o resultado
A luz do banheiro nem sempre é sua melhor aliada. Ao finalizar a maquiagem, vá até uma janela ou use luz branca para observar o efeito real do iluminador. Isso evita surpresas ao sair na rua ou tirar fotos com flash.
Ver o resultado em luz natural é a melhor maneira de garantir que o brilho está no ponto certo — nem apagado, nem exagerado.