fechar
Brasil | Notícia

Polícia Civil prende em Pernambuco homem suspeito de ameaçar o youtuber Felca

Suspeito teria envolvimento com a venda de filmagens de abusos sexuais na internet; mandado de prisão foi emitido pela Polícia Civil de São Paulo

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 25/08/2025 às 10:59 | Atualizado em 25/08/2025 às 11:17
Suspeito de ameaçar youtuber Felca é preso em Pernambuco
Suspeito de ameaçar youtuber Felca é preso em Pernambuco - Divulgação/Polícia Civil

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), um homem suspeito de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca. A prisão aconteceu em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, após ordem judicial de quebra de sigilo cumprida pelo Google.

Quebra de sigilo de e-mail

O suspeito, identificado como Cayo Lucas, teria enviado um e-mail contendo ameaças de morte e acusações de pedofilia contra o Felca, após o youtuber publicar um vídeo-denúncia de quase 50 minutos sobre exploração e sexualização de menores nas redes sociais.

Não sendo essa a primeira e nem a única ameaça recebida, Felca solicitou ao Google Brasil a quebra do sigilo do endereço de e-mail. O pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na última semana, dando acesso a endereços de IP e identificações pessoais do usuário.

Leia Também

Venda de pornografia

Na casa do suspeito, a PCSP, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), encontrou um segundo homem, que também foi levado para esclarecimentos. Equipamentos eletrônicos também foram encontrados e passarão por análises.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cayo, o possível autor do e-mail de ameaças, teria envolvimento com a venda on-line de fotos e vídeos de vítimas de estupro virtual, o que teria provocado a raiva contra o Felca, de acordo com a polícia.

Polícia Civil prende em Pernambuco homem acusado de ameaçar youtuber Felca

Leia também

Suspeito de ameaças de morte contra Felca é preso em Pernambuco
FAMOSOS

Suspeito de ameaças de morte contra Felca é preso em Pernambuco
Jaime Ribeiro: Adultização, saúde mental e educação em um mundo fluido
Opinião

Jaime Ribeiro: Adultização, saúde mental e educação em um mundo fluido

Compartilhe

Tags