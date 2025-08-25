Polícia Civil prende em Pernambuco homem suspeito de ameaçar o youtuber Felca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspeito teria envolvimento com a venda de filmagens de abusos sexuais na internet; mandado de prisão foi emitido pela Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), um homem suspeito de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca. A prisão aconteceu em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, após ordem judicial de quebra de sigilo cumprida pelo Google.

Quebra de sigilo de e-mail

O suspeito, identificado como Cayo Lucas, teria enviado um e-mail contendo ameaças de morte e acusações de pedofilia contra o Felca, após o youtuber publicar um vídeo-denúncia de quase 50 minutos sobre exploração e sexualização de menores nas redes sociais.

Não sendo essa a primeira e nem a única ameaça recebida, Felca solicitou ao Google Brasil a quebra do sigilo do endereço de e-mail. O pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na última semana, dando acesso a endereços de IP e identificações pessoais do usuário.

Venda de pornografia

Na casa do suspeito, a PCSP, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), encontrou um segundo homem, que também foi levado para esclarecimentos. Equipamentos eletrônicos também foram encontrados e passarão por análises.

Cayo, o possível autor do e-mail de ameaças, teria envolvimento com a venda on-line de fotos e vídeos de vítimas de estupro virtual, o que teria provocado a raiva contra o Felca, de acordo com a polícia.

