Celebridades | Notícia

Suspeito de ameaças de morte contra Felca é preso em Pernambuco

Felca, conhecido como um youtuber brasileiro, passou a ser ameaçado após denunciar a exploração infantil na internet. Veja agora mais detalhes

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 25/08/2025 às 10:17
Imagem do youtuber Felca!
Imagem do youtuber Felca! - Reprodução/ Instagram

Na manhã desta segunda-feira, 25 de agosto, um homem foi preso com suspeitas de ser o autor das ameaças de morte contra o youtuber Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca.

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e cumprido pela Polícia Civil em Olinda (PE).

Homem suspeito de ameaçar Felca é preso em Pernambuco

O suspeito, identificado como Caio Lucas, acabou sendo localizado após a Justiça determinar junto ao Google Brasil a quebra de sigilo de dados de um e-mail específico que ameaçava o influenciador.

Segundo o portal Bnews, a polícia informou que o homem lucra com venda de vídeos e fotos das vítimas de estupro virtual, motivo das ameaças a Felca, que denunciou o influenciador Hytalo Santos por exploração de menores.

A denúncia, realizada através de um vídeo publicado no YouTube, gerou a prisão de Hytalo e seu marido.

O suspeito das ameaças foi encaminhado à delegacia e fica à disposição da Justiça.

Felca revelou que estava sendo ameaçado

Reprodução/Instagram
Imagem de Felca - Reprodução/Instagram

Durante uma entrevista ao Fantástico, o youtuber revelou que estava sofrendo ameaças de morte após a repercussão do seu vídeo.

"[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim", disse.

"A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar", finalizou.

