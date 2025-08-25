Suspeito de ameaças de morte contra Felca é preso em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Felca, conhecido como um youtuber brasileiro, passou a ser ameaçado após denunciar a exploração infantil na internet. Veja agora mais detalhes

Na manhã desta segunda-feira, 25 de agosto, um homem foi preso com suspeitas de ser o autor das ameaças de morte contra o youtuber Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca.

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e cumprido pela Polícia Civil em Olinda (PE).

Homem suspeito de ameaçar Felca é preso em Pernambuco

O suspeito, identificado como Caio Lucas, acabou sendo localizado após a Justiça determinar junto ao Google Brasil a quebra de sigilo de dados de um e-mail específico que ameaçava o influenciador.

Segundo o portal Bnews, a polícia informou que o homem lucra com venda de vídeos e fotos das vítimas de estupro virtual, motivo das ameaças a Felca, que denunciou o influenciador Hytalo Santos por exploração de menores.

A denúncia, realizada através de um vídeo publicado no YouTube, gerou a prisão de Hytalo e seu marido.

O suspeito das ameaças foi encaminhado à delegacia e fica à disposição da Justiça.

Felca revelou que estava sendo ameaçado

Imagem de Felca - Reprodução/Instagram

Durante uma entrevista ao Fantástico, o youtuber revelou que estava sofrendo ameaças de morte após a repercussão do seu vídeo.

"[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim", disse.

"A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar", finalizou.

