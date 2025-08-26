fechar
Signo |

A saúde emocional de 3 signos vai dar um salto positivo inesperado

O equilíbrio interior volta a florescer e três signos sentem uma onda de bem-estar, alívio e clareza emocional nos próximos dias; confira!

Por Bianca Tavares Publicado em 26/08/2025 às 7:10
Imagem de uma mulher meditando ao ar livre
Imagem de uma mulher meditando ao ar livre - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Depois de um período de tensões, dúvidas e desgaste, chega um momento de respiro. A energia que se abre agora favorece a cura interior, a leveza e a retomada da autoconfiança.

Três signos vão perceber mudanças significativas em sua saúde emocional, como se uma carga fosse tirada dos ombros.

Câncer

O coração se acalma e as emoções encontram um novo ritmo para os cancerianos. Uma conversa sincera ou um gesto de carinho traz paz e segurança, fortalecendo laços afetivos.

  • Número da sorte: 11
  • Cor: Branco
  • Palavra do dia: Acolhimento

Leia Também

Virgem

O excesso de preocupações começa a ceder espaço para uma clareza maior para Virgem. A sensação é de que finalmente as coisas estão se organizando por dentro. Isso traz foco e serenidade.

  • Número da sorte: 4
  • Cor: Verde
  • Palavra do dia: Equilíbrio

Peixes

Para o signo de Peixes, a intuição fica mais forte e, junto com ela, uma onda de esperança. Você se sente renovado, pronto para deixar mágoas no passado e abrir espaço para sentimentos mais leves.

  • Número da sorte: 22
  • Cor: Lilás
  • Palavra do dia: Renovação

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Amigo distante volta com novidades que vão balançar 2 signos
Signo

Amigo distante volta com novidades que vão balançar 2 signos
O universo preparou um bônus surpresa pra esses signos que não desistiram
Signo

O universo preparou um bônus surpresa pra esses signos que não desistiram

Compartilhe

Tags