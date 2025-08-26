A saúde emocional de 3 signos vai dar um salto positivo inesperado
O equilíbrio interior volta a florescer e três signos sentem uma onda de bem-estar, alívio e clareza emocional nos próximos dias; confira!
Depois de um período de tensões, dúvidas e desgaste, chega um momento de respiro. A energia que se abre agora favorece a cura interior, a leveza e a retomada da autoconfiança.
Três signos vão perceber mudanças significativas em sua saúde emocional, como se uma carga fosse tirada dos ombros.
Câncer
O coração se acalma e as emoções encontram um novo ritmo para os cancerianos. Uma conversa sincera ou um gesto de carinho traz paz e segurança, fortalecendo laços afetivos.
- Número da sorte: 11
- Cor: Branco
- Palavra do dia: Acolhimento
Virgem
O excesso de preocupações começa a ceder espaço para uma clareza maior para Virgem. A sensação é de que finalmente as coisas estão se organizando por dentro. Isso traz foco e serenidade.
- Número da sorte: 4
- Cor: Verde
- Palavra do dia: Equilíbrio
Peixes
Para o signo de Peixes, a intuição fica mais forte e, junto com ela, uma onda de esperança. Você se sente renovado, pronto para deixar mágoas no passado e abrir espaço para sentimentos mais leves.
- Número da sorte: 22
- Cor: Lilás
- Palavra do dia: Renovação