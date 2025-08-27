fechar
Champions League | Notícia

Uefa divulga imagens das novas bolas da Champions League; veja

Sorteio da Fase de Liga acontece nesta quinta-feira (28) e definirá caminhos das 36 equipes participantes; veja a bola que será utilizada

Por Victor Peixoto Publicado em 27/08/2025 às 19:15
Bolas da Champions League 2025/26 (masculina e feminina)
Bolas da Champions League 2025/26 (masculina e feminina) - Uefa / Divulgação

O sorteio da Champions League 2025/26 acontece nesta quinta-feira (28), às 13h, horário de Brasília, em Mônaco.

Serão definidos os 8 jogos de todas as 36 equipes que disputarão a Fase de Liga, que terá início no dia 19 de setembro.

Para aquecer, a Uefa divulgou imagens das bolas que serão disputadas nas edições masculina e feminina da competição, ambas produzidas pela Adidas.

