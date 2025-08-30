Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo de LaLiga no Brasil pela internet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os Galácticos possuem 100% na temporada. A equipe comandada por Xabi Alonso busca a terceira vitória para se manter no topo da classificação

O Real Madrid recebe o Mallorca no estádio Santiago Bernabéu neste sábado (30/08), às 16h30 (de Brasília), pela 3ª rodada da LaLiga 2025/26, para manter a invencibilidade.

O time merengue venceram as duas partidas anteriores contra Osasuna e Real Oviedo. Portanto, possuem seis pontos e estão invictos na nova temporada, assim como o Barcelona.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Vinícius Júnior, Rodrygo e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.



Escalação do Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo e Valjent; Morey, Sergi Darder, Toni Lato e Mojica; Pablo Torre; Joseph (Muriqi) e Takuma Asano. Técnico: Jagoba Arrasate.

Jogadores do Real Madrid em cumprimento após gol - Instagram/Real Madrid

Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis?

Onde assistir? A partida, para o Brasil, não tem transmissão de televisão aberta ou fechada. O confronto é de exclusividade do streaming Disney+. Sendo assim, só para assinantes.

Como assistir no Disney+?

Para assistir aos jogos de LaLiga na plataforma, é necessário ter assinatura ativa. Vale ressaltar que alguns conteúdos podem ser exclusivos do Disney+ Premium (saiba mais aqui).