Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo de LaLiga no Brasil pela internet
Os Galácticos possuem 100% na temporada. A equipe comandada por Xabi Alonso busca a terceira vitória para se manter no topo da classificação
O Real Madrid recebe o Mallorca no estádio Santiago Bernabéu neste sábado (30/08), às 16h30 (de Brasília), pela 3ª rodada da LaLiga 2025/26, para manter a invencibilidade.
O time merengue venceram as duas partidas anteriores contra Osasuna e Real Oviedo. Portanto, possuem seis pontos e estão invictos na nova temporada, assim como o Barcelona.
Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Vinícius Júnior, Rodrygo e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Escalação do Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo e Valjent; Morey, Sergi Darder, Toni Lato e Mojica; Pablo Torre; Joseph (Muriqi) e Takuma Asano. Técnico: Jagoba Arrasate.
Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis?
Onde assistir? A partida, para o Brasil, não tem transmissão de televisão aberta ou fechada. O confronto é de exclusividade do streaming Disney+. Sendo assim, só para assinantes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como assistir no Disney+?
Para assistir aos jogos de LaLiga na plataforma, é necessário ter assinatura ativa. Vale ressaltar que alguns conteúdos podem ser exclusivos do Disney+ Premium (saiba mais aqui).
- Na Smart TV: Abra o aplicativo na sua televisão e selecione "Entrar". Em seguida, acesse disneyplus.com/begin em celular ou computador, digite o código e siga as instruções.
- No computador: Acesse disneyplus.com, clique em "Entrar" e preencha os dados.
- No celular ou tablet: Baixe o aplicativo (App Store ou Play Store) e faça o login.