Sorteio da Liga dos Campeões: Confira os jogos do Real Madrid na fase de liga

A Champions mantém o novo formato: 36 clubes em liga única, com 8 jogos cada e adversários definidos por sorteio entre diferentes potes.

O Real Madrid descobrirá nesta quinta-feira (28), às 13h (horário de Brasília), quem serão seus oponentes na fase de liga da Champions League 2025/26.

A cerimônia acontece em Mônaco e definirá os oito rivais do clube merengue. Cabeça de chave no Pote 1, o time espanhol divide essa posição com gigantes como Bayern de Munique, PSG, Manchester City, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

A competição mantém o mesmo modelo da última temporada: em vez da tradicional fase de grupos, os 36 participantes jogam em uma liga única.

Cada equipe terá oito partidas (quatro em casa e quatro como visitante), sendo que o sorteio garante a distribuição de adversários de diferentes potes para equilibrar os confrontos.

Adversários do Real Madrid na Champions League

Manchester City (casa)

Liverpool (fora)

Juventus (casa)

Benfica (fora)

Olympique de Marseille (casa)

Olympiacos (fora)

Mônaco (casa)

Kairat (fora)

Equipes classificadas

Paris Saint-Germain (FRA)

Tottenham Hotspur (ENG)

Liverpool (ENG)

Arsenal (ENG)

Manchester City (ENG)

Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG)

Napoli (ITA)

Inter Milan (ITA)

Atalanta (ITA)

Juventus (ITA)

Barcelona (ESP)

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Athletic Club (ESP)

Villarreal (ESP)

Bayern München (GER)

Bayer Leverkusen (GER)

Eintracht Frankfurt (GER)

Borussia Dortmund (GER)

Marseille (FRA)

Monaco (FRA)

PSV Eindhoven (NED)

Ajax (NED)

Sporting CP (POR)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Galatasaray (TUR)

Slavia Praha (CZE)

Olympiacos (GRE)

Kairat (UZB)

Pafos (CHI)

Bodo/Glimt (NOR)

Qarabag (AZE)

Club Brugge (BEL)

Benfica (POR)

Copenhague (DIN)

Calendário da Champions League 2025/26

Entre 2025 e 2026

Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026

2026



Play-offs: 17 fevereiro (ida); 25 de fevereiro (volta)

Oitavas-de-final: 10 de março (ida); 18 de de março (volta)

Quartas-de-final: 7 de abril (ida); 15 de abril (volta)

Semifinal: 26 de abril (ida); 6 de maio (volta)