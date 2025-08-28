fechar
Champions League | Notícia

Sorteio da Liga dos Campeões: Confira os jogos do Real Madrid na fase de liga

A Champions mantém o novo formato: 36 clubes em liga única, com 8 jogos cada e adversários definidos por sorteio entre diferentes potes.

Por João Victor Tavares Publicado em 28/08/2025 às 13:14 | Atualizado em 28/08/2025 às 13:52
Vinicius Júnior atento em jogo do Real Madrid no Mundial de Clubes 2025
Vinicius Júnior atento em jogo do Real Madrid no Mundial de Clubes 2025 - Instagram/Real Madrid

O Real Madrid descobrirá nesta quinta-feira (28), às 13h (horário de Brasília), quem serão seus oponentes na fase de liga da Champions League 2025/26.

A cerimônia acontece em Mônaco e definirá os oito rivais do clube merengue. Cabeça de chave no Pote 1, o time espanhol divide essa posição com gigantes como Bayern de Munique, PSG, Manchester City, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

A competição mantém o mesmo modelo da última temporada: em vez da tradicional fase de grupos, os 36 participantes jogam em uma liga única.

Cada equipe terá oito partidas (quatro em casa e quatro como visitante), sendo que o sorteio garante a distribuição de adversários de diferentes potes para equilibrar os confrontos.

Adversários do Real Madrid na Champions League

  • Manchester City (casa)
  • Liverpool (fora)
  • Juventus (casa)
  • Benfica (fora)
  • Olympique de Marseille (casa)
  • Olympiacos (fora)
  • Mônaco (casa)
  • Kairat (fora)

Equipes classificadas

  • Paris Saint-Germain (FRA)
  • Tottenham Hotspur (ENG)
  • Liverpool (ENG)
  • Arsenal (ENG)
  • Manchester City (ENG)
  • Chelsea (ENG)
  • Newcastle United (ENG)
  • Napoli (ITA)
  • Inter Milan (ITA)
  • Atalanta (ITA)
  • Juventus (ITA)
  • Barcelona (ESP)
  • Real Madrid (ESP)
  • Atlético Madrid (ESP)
  • Athletic Club (ESP)
  • Villarreal (ESP)
  • Bayern München (GER)
  • Bayer Leverkusen (GER)
  • Eintracht Frankfurt (GER)
  • Borussia Dortmund (GER)
  • Marseille (FRA)
  • Monaco (FRA)
  • PSV Eindhoven (NED)
  • Ajax (NED)
  • Sporting CP (POR)
  • Union Saint-Gilloise (BEL)
  • Galatasaray (TUR)
  • Slavia Praha (CZE)
  • Olympiacos (GRE)
  • Kairat (UZB)
  • Pafos (CHI)
  • Bodo/Glimt (NOR)
  • Qarabag (AZE)
  • Club Brugge (BEL)
  • Benfica (POR)
  • Copenhague (DIN)

Calendário da Champions League 2025/26

Entre 2025 e 2026

  • Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026

2026

  • Play-offs: 17 fevereiro  (ida); 25 de fevereiro (volta)
  • Oitavas-de-final: 10 de março (ida); 18 de de março (volta)
  • Quartas-de-final: 7 de abril (ida); 15 de abril (volta)
  • Semifinal: 26 de abril (ida); 6 de maio (volta)
  • Final (Arena Puskás em Budapeste, na Hungria): 30 de maio

