Champions League: Real Madrid x Liverpool? Veja os jogos imperdíveis da Fase de Liga
Trinta e seis times disputarão a próxima edição da maior competição de clubes do mundo. Sorteio acontece nesta quinta (27); 1ª rodada será em setembro
Vai começar a Uefa Champions League 2025/26! Nesta quinta-feira (27), acontece o sorteio da Fase de Liga os confrontos da Fase de Liga, que contará com 36 times.
Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o modelo de "Fase de Liga" em detrimento dos grupos, o sorteio definirá os oito adversários de cada uma das equipes participantes.
Os times serão divididos em quatro potes (1, 2, 3, e 4) de 9 times cada e e cada time enfrentará um time de cada pote, incluindo o seu próprio, que garante enfrentamentos de grandes gigantes do futebol europeu.
O único bloqueio do sorteio são enfrentamentos entre equipes do mesmo país nesta Fase de Liga, portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City.
Sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26
O sorteio será realizado por um software, uma vez que, caso o sorteio fosse realizado via manual, com as tradicionais bolinhas, teríamos uma cerimônia que duraria entre 3 a 4 horas com a necessidade de serem confeccionadas 900 bolinhas.
Transmissão ao vivo
- TNT Sports, na tv fechada
- HBO Max, no streaming
Potes
Os potes foram definidos pelo Coeficiente de Clubes da Uefa.
Pote 1
- PSG
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern de Munique
- Liverpool
- Inter de Milão
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcelona
Pote 2
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Frankfurt
- Club Brugge
Pote 3
- Tottenham
- PSV
- Ajax
- Napoli
- Sporting
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodø/Glimt
- Marseille
Pote 4
- Copenhague
- Monaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Qarabag
- Athletic Bilbao
- Newcastle
- Pafos
- Kairat Almaty
Formato de disputa
Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.
Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote e o mesmo como visitante.
Os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta!
Do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga. Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.