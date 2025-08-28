Champions League: Real Madrid x Liverpool? Veja os jogos imperdíveis da Fase de Liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trinta e seis times disputarão a próxima edição da maior competição de clubes do mundo. Sorteio acontece nesta quinta (27); 1ª rodada será em setembro

Vai começar a Uefa Champions League 2025/26! Nesta quinta-feira (27), acontece o sorteio da Fase de Liga os confrontos da Fase de Liga, que contará com 36 times.

Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o modelo de "Fase de Liga" em detrimento dos grupos, o sorteio definirá os oito adversários de cada uma das equipes participantes.

Os times serão divididos em quatro potes (1, 2, 3, e 4) de 9 times cada e e cada time enfrentará um time de cada pote, incluindo o seu próprio, que garante enfrentamentos de grandes gigantes do futebol europeu.

O único bloqueio do sorteio são enfrentamentos entre equipes do mesmo país nesta Fase de Liga, portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City.

Sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26

O sorteio será realizado por um software, uma vez que, caso o sorteio fosse realizado via manual, com as tradicionais bolinhas, teríamos uma cerimônia que duraria entre 3 a 4 horas com a necessidade de serem confeccionadas 900 bolinhas.

Transmissão ao vivo

TNT Sports , na tv fechada



, na tv fechada HBO Max, no streaming



Potes

Os potes foram definidos pelo Coeficiente de Clubes da Uefa.

Pote 1

Pote 1



PSG



Real Madrid



Manchester City



Bayern de Munique



Liverpool



Inter de Milão



Chelsea



Borussia Dortmund



Barcelona

Pote 2

Arsenal



Bayer Leverkusen



Atlético de Madrid



Benfica



Atalanta



Villarreal



Juventus



Eintracht Frankfurt



Club Brugge

Pote 3

Tottenham



PSV



Ajax



Napoli



Sporting



Olympiacos



Slavia Praga



Bodø/Glimt



Marseille

Pote 4

Copenhague



Monaco



Galatasaray



Union Saint-Gilloise



Qarabag



Athletic Bilbao



Newcastle



Pafos



Kairat Almaty

Formato de disputa

Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.

Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote e o mesmo como visitante.

Os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta!

Do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga. Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.