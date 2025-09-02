Jogos de hoje (02/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A data reserva poucas partidas, por causa da pausa de várias competições para a Data FIFA, mas tem a continuidade da 24ª rodada da Série B

A chegada da Data FIFA faz com que as principais competições nacionais e internacionais pausem por alguns dias! Portanto, os jogos de hoje (02/09) estão em uma quantidade pequena.

Leia Também Quando o Brasileirão Série A 2025 de volta? Veja tabela após a Data FIFA de setembro

O destaque do dia é o confronto entre América-MG e Avaí, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Série B 2025. O Coelho ocupa no Z4 e o Leão no meio da tabela.

Tabela dos jogos de futebol hoje (02/09/25)

Abaixo, confira os jogos de futebol de hoje, onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Brasileirão Série B

24ª rodada

19h30 - América-MG x Avaí - ESPN, SportyNet e Disney+

Mundial de Clubes Sub-17

1ª rodada

15h30 - River Plate x Benfica - ESPN4 e Disney+

Brasileirão Sub-17

1ª fase - 17ª rodada

19h30 - Corinthians x Palmeiras - SporTV e Globoplay

Campeonato Inglês (5ª divisão/National League)

7ª rodada

15h45 - Braintree Town x Tamworth - DAZN

15h45 - Eastleigh x Scunthorpe - DAZN

15h45 - Morecambe x Forest Green - DAZN



15h45 - Solihull Moors x Yeovil - DAZN



15h45 - Wealdstone x Southend - DAZN

Copa Paulista

20h - Comercial x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)



Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

2ª rodada