Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (02/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data reserva poucas partidas, por causa da pausa de várias competições para a Data FIFA, mas tem a continuidade da 24ª rodada da Série B

Por Robert Sarmento Publicado em 02/09/2025 às 4:07
Jogadores do Avaí celebrando gol na Série B
Jogadores do Avaí celebrando gol na Série B - Fabiano Rateke/Avaí

A chegada da Data FIFA faz com que as principais competições nacionais e internacionais pausem por alguns dias! Portanto, os jogos de hoje (02/09) estão em uma quantidade pequena.

O destaque do dia é o confronto entre América-MG e Avaí, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Série B 2025. O Coelho ocupa no Z4 e o Leão no meio da tabela.

Tabela dos jogos de futebol hoje (02/09/25)

Abaixo, confira os jogos de futebol de hoje, onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Brasileirão Série B

24ª rodada

  • 19h30 - América-MG x Avaí - ESPN, SportyNet e Disney+

Mundial de Clubes Sub-17

1ª rodada

  • 15h30 - River Plate x Benfica - ESPN4 e Disney+

Brasileirão Sub-17

1ª fase - 17ª rodada

  • 19h30 - Corinthians x Palmeiras - SporTV e Globoplay

Campeonato Inglês (5ª divisão/National League)

7ª rodada

  • 15h45 - Braintree Town x Tamworth - DAZN
  • 15h45 - Eastleigh x Scunthorpe - DAZN
  • 15h45 - Morecambe x Forest Green - DAZN
  • 15h45 - Solihull Moors x Yeovil - DAZN
  • 15h45 - Wealdstone x Southend - DAZN

Copa Paulista

  • 20h - Comercial x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

2ª rodada

  • 20h - Orlando Pride x Alajuelense - Disney+
  • 22h - Alianza x Gotham FC - Disney+

