Jogos de hoje (02/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data reserva poucas partidas, por causa da pausa de várias competições para a Data FIFA, mas tem a continuidade da 24ª rodada da Série B
A chegada da Data FIFA faz com que as principais competições nacionais e internacionais pausem por alguns dias! Portanto, os jogos de hoje (02/09) estão em uma quantidade pequena.
O destaque do dia é o confronto entre América-MG e Avaí, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Série B 2025. O Coelho ocupa no Z4 e o Leão no meio da tabela.
Tabela dos jogos de futebol hoje (02/09/25)
Abaixo, confira os jogos de futebol de hoje, onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Brasileirão Série B
24ª rodada
- 19h30 - América-MG x Avaí - ESPN, SportyNet e Disney+
Mundial de Clubes Sub-17
1ª rodada
- 15h30 - River Plate x Benfica - ESPN4 e Disney+
Brasileirão Sub-17
1ª fase - 17ª rodada
- 19h30 - Corinthians x Palmeiras - SporTV e Globoplay
Campeonato Inglês (5ª divisão/National League)
7ª rodada
- 15h45 - Braintree Town x Tamworth - DAZN
- 15h45 - Eastleigh x Scunthorpe - DAZN
- 15h45 - Morecambe x Forest Green - DAZN
- 15h45 - Solihull Moors x Yeovil - DAZN
- 15h45 - Wealdstone x Southend - DAZN
Copa Paulista
- 20h - Comercial x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
2ª rodada
- 20h - Orlando Pride x Alajuelense - Disney+
- 22h - Alianza x Gotham FC - Disney+