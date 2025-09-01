Jogos de hoje (01/09/25): Tabela completa! Veja onde assistir ao vivo e horários
O dia reserva a continuidade da 24ª rodada do Brasileirão Série B. Além disso, vale destacar a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes Sub-17
Com a proximidades da Data FIFA, as principais competições nacionais e internacionais paralisam por alguns dias, mas esta segunda-feira (01/09) traz futebol para acompanhar.
Por exemplo, o Palmeiras enfrenta o Bétis às 15h30 (de Brasília) no Estádio El Pandeiro em Palma de Río, na província de Córdoba, pela primeira rodada do Mundial de Clubes Sub-17.
Na Série B do Brasileirão, há dois confrontos que encerram a 24ª rodada. Na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Vila Nova. No Interior de São Paulo, a Ferroviária enfrenta o Cuiabá.
Tabela dos jogos de futebol hoje (01/09/25)
Abaixo, confira os jogos de futebol de hoje, onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Brasileirão Série B
24ª rodada
- 19h - Chapecoense x Vila Nova - ESPN e Disney+
- 21h30 - Ferroviária x Cuiabá - Disney+
Mundial de Clubes Sub-17
1ª rodada
- 15h - Palmeiras x Bétis - ESPN4 e Disney+
Brasileirão Sub-17
1ª fase - 17ª rodada
- 20h - Internacional x Flamengo - SporTV e Globoplay
LaLiga 2 (Espanha)
3ª rodada
- 14h30 - Huesca x Eibar - Disney+
- 16h30 - Leganés x Deportivo La Coruña - Disney+
Serie C (Itália)
- 15h30 - Forli x Ravenna - FIFA+
Primera División Profesional de Uruguay
Clausura - 6ª rodada
- 19h - Cerro Largo x Montevideo Wanderers - Disney+
Liga Nacional de Futsal
19ª rodada
- 20h30 - Corinthians x Joinville - Canal GOAT e LNF TV