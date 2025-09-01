Jogos de hoje (01/09/25): Tabela completa! Veja onde assistir ao vivo e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O dia reserva a continuidade da 24ª rodada do Brasileirão Série B. Além disso, vale destacar a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes Sub-17

Com a proximidades da Data FIFA, as principais competições nacionais e internacionais paralisam por alguns dias, mas esta segunda-feira (01/09) traz futebol para acompanhar.

Por exemplo, o Palmeiras enfrenta o Bétis às 15h30 (de Brasília) no Estádio El Pandeiro em Palma de Río, na província de Córdoba, pela primeira rodada do Mundial de Clubes Sub-17.

Leia Também Quantos jogos a Seleção Brasileira fará antes da Copa do Mundo 2026? Veja adversários e datas

Na Série B do Brasileirão, há dois confrontos que encerram a 24ª rodada. Na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Vila Nova. No Interior de São Paulo, a Ferroviária enfrenta o Cuiabá.



Tabela dos jogos de futebol hoje (01/09/25)

Abaixo, confira os jogos de futebol de hoje, onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série B

24ª rodada

19h - Chapecoense x Vila Nova - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 21h30 - Ferroviária x Cuiabá - Disney+

Mundial de Clubes Sub-17

1ª rodada

15h - Palmeiras x Bétis - ESPN4 e Disney+

Brasileirão Sub-17

1ª fase - 17ª rodada

20h - Internacional x Flamengo - SporTV e Globoplay

LaLiga 2 (Espanha)

3ª rodada

14h30 - Huesca x Eibar - Disney+

16h30 - Leganés x Deportivo La Coruña - Disney+

Serie C (Itália)

15h30 - Forli x Ravenna - FIFA+

Primera División Profesional de Uruguay



Clausura - 6ª rodada

19h - Cerro Largo x Montevideo Wanderers - Disney+

Liga Nacional de Futsal

19ª rodada