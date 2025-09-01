fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (01/09/25): Tabela completa! Veja onde assistir ao vivo e horários

O dia reserva a continuidade da 24ª rodada do Brasileirão Série B. Além disso, vale destacar a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes Sub-17

Por Robert Sarmento Publicado em 01/09/2025 às 8:35
Jogadores do sub-17 do Palmeiras se cumprimentando
Jogadores do sub-17 do Palmeiras se cumprimentando - Fabio Menotti/Palmeiras

Com a proximidades da Data FIFA, as principais competições nacionais e internacionais paralisam por alguns dias, mas esta segunda-feira (01/09) traz futebol para acompanhar.

Por exemplo, o Palmeiras enfrenta o Bétis às 15h30 (de Brasília) no Estádio El Pandeiro em Palma de Río, na província de Córdoba, pela primeira rodada do Mundial de Clubes Sub-17.

Na Série B do Brasileirão, há dois confrontos que encerram a 24ª rodada. Na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Vila Nova. No Interior de São Paulo, a Ferroviária enfrenta o Cuiabá.

Tabela dos jogos de futebol hoje (01/09/25)

Abaixo, confira os jogos de futebol de hoje, onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série B

24ª rodada

  • 19h - Chapecoense x Vila Nova - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Ferroviária x Cuiabá - Disney+

Mundial de Clubes Sub-17

1ª rodada

  • 15h - Palmeiras x Bétis - ESPN4 e Disney+

Brasileirão Sub-17

1ª fase - 17ª rodada

  • 20h - Internacional x Flamengo - SporTV e Globoplay

LaLiga 2 (Espanha)

3ª rodada

  • 14h30 - Huesca x Eibar - Disney+
  • 16h30 - Leganés x Deportivo La Coruña - Disney+

Serie C (Itália)

  • 15h30 - Forli x Ravenna - FIFA+

Primera División Profesional de Uruguay

Clausura - 6ª rodada

  • 19h - Cerro Largo x Montevideo Wanderers - Disney+

Liga Nacional de Futsal

19ª rodada

  • 20h30 - Corinthians x Joinville - Canal GOAT e LNF TV

