fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Corinthians x Palmeiras ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado do clássico pela Série A 2025

Os rivais de São Paulo voltam a se enfrentar depois de, recentemente, o Timão conseguir eliminar o Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil

Por Robert Sarmento Publicado em 31/08/2025 às 16:27
Neo Química Arena lotada pelos torcedores
Neo Química Arena lotada pelos torcedores - Evander Portilho/Corinthians

A promessa é de um clássico eletrizante entre Corinthians e Palmeiras, nesta domingo (31/08), não só pela possibilidade de revanche, mas pela situação de ambos na Série A 2025.

O confronto, na Neo Química Arena, válido pela 22ª rodada, começa às 18h30 (horário de Brasília). No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 0 no Allianz Parque, pela 03ª rodada.

Os rivais estiveram frente a fente nas oitavas de final da Copa do Brasil e o Timão ganhou tanto na ida quanto na volta (1 a 0 e 2 a 0). Com isso, obteve a classificação para as quartas.

Leia Também

Lembrando que ambos ainda se enfrentaram na decisão do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Alvinegro também levou a melhor. Com uma vitória e um empate, levantou a taça estadual.

Rodrigo Coca/Corinthians
Jogadores do Corinthians comemorando gol - Rodrigo Coca/Corinthians

Transmissão Corinthians x Palmeiras ao vivo online grátis

Os torcedores possuem duas opções de transmissão grauita na internet, pois o duelo tem transmissão ao vivo da Record, sinal retransmitido online, e da CazéTV, pelo canal no YouTube.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como assistir a Record de graça no PlayPlus?

  • Acesse o site oficial do PlayPlus ou baixe o aplicativo para iOS ou Android.
  • Faça o seu cadastro gratuito e clique para criar uma conta ou "Acesse Grátis".
  • Preencha os dados solicitados (nome, e-mail e senha). Não é precisso inserir dados de cartão.
  • Após o cadastro, você terá acesso à programação ao vivo da Record.

Como ter acesso ao jogoa no YouTube da CazéTV?

  • Acesse o YouTube no navegador ou o aplicativo no celular, tablet, smart TV ou console.
  • Procure pelo canal oficial: Na barra de busca, digite "CazéTV".
  • Acesse a página do canal: Você pode se inscrever, mas não é obrigatório.
  • Na página inicial do canal ou na aba "Ao vivo", você verá os eventos disponíveis.
  • Basta clicar no vídeo para começar a assistir. o evento que deseja.

Vídeo: resultado de Corinthians x Palmeiras em tempo real


Leia também

Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo de LaLiga no Brasil pela internet
4ª rodada

Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo de LaLiga no Brasil pela internet
Transmissão Mirassol x Bahia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
22ª rodada

Transmissão Mirassol x Bahia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Compartilhe

Tags