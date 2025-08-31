Transmissão Corinthians x Palmeiras ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado do clássico pela Série A 2025
Os rivais de São Paulo voltam a se enfrentar depois de, recentemente, o Timão conseguir eliminar o Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil
A promessa é de um clássico eletrizante entre Corinthians e Palmeiras, nesta domingo (31/08), não só pela possibilidade de revanche, mas pela situação de ambos na Série A 2025.
O confronto, na Neo Química Arena, válido pela 22ª rodada, começa às 18h30 (horário de Brasília). No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 0 no Allianz Parque, pela 03ª rodada.
Os rivais estiveram frente a fente nas oitavas de final da Copa do Brasil e o Timão ganhou tanto na ida quanto na volta (1 a 0 e 2 a 0). Com isso, obteve a classificação para as quartas.
Lembrando que ambos ainda se enfrentaram na decisão do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Alvinegro também levou a melhor. Com uma vitória e um empate, levantou a taça estadual.
Transmissão Corinthians x Palmeiras ao vivo online grátis
Os torcedores possuem duas opções de transmissão grauita na internet, pois o duelo tem transmissão ao vivo da Record, sinal retransmitido online, e da CazéTV, pelo canal no YouTube.
Como assistir a Record de graça no PlayPlus?
- Acesse o site oficial do PlayPlus ou baixe o aplicativo para iOS ou Android.
- Faça o seu cadastro gratuito e clique para criar uma conta ou "Acesse Grátis".
- Preencha os dados solicitados (nome, e-mail e senha). Não é precisso inserir dados de cartão.
- Após o cadastro, você terá acesso à programação ao vivo da Record.
Como ter acesso ao jogoa no YouTube da CazéTV?
- Acesse o YouTube no navegador ou o aplicativo no celular, tablet, smart TV ou console.
- Procure pelo canal oficial: Na barra de busca, digite "CazéTV".
- Acesse a página do canal: Você pode se inscrever, mas não é obrigatório.
- Na página inicial do canal ou na aba "Ao vivo", você verá os eventos disponíveis.
- Basta clicar no vídeo para começar a assistir. o evento que deseja.