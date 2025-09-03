O conselho de Medrado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Medrado era um jovem e excelente zagueiro do Vitória quando estudante de direito da Universidade Católica da Bahia, na década de 60.

Clique aqui e escute a matéria

De vez em quando, eu jogava contra ele defendendo o time da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e ele da Universidade Católica. Formado, foi ser delegado civil no interior.

Pouco depois de nomeado, aconteceu um crime bárbaro no seu distrito, com o massacre de oito crianças negras por um grupo de fanáticos. Depois de praticar o "ritual", beberam o sangue das vítimas. Sendo chacina de grande repercussão estadual, nacional e internacional, quando Medrado foi entrevistado para explicar o episódio cometido com requintes de perversidade, barbárie e primitivismo, respondeu no mesmo estilo tranquilo e calmo como jogava seu clássico futebol: "Leiam os sertões. Tá tudo lá!" Pegou o boné e encerrou a entrevista. Sem descer aos detalhes mórbidos do fato macabro.

Quando o leitor me pergunta como é possível e permitido pelas divindades a existência de tipos feito Nero, Hitler, Trump, Putin, Benjamin Netanyahu, Nicolás Maduro, Silas Palavrada Malafaia, o boca de latrina, lembro de Medrado: Leiam Lombroso e Ferri, criminalistas italianos, fundadores da Escola Positivista, segundo os quais, certos indivíduos nascem predispostos ao crime. Machado de Assis ia mais fundo: "Não é a ocasião que faz o ladrão, o ladrão já nasce feito." Leiam Recordações da Casa dos Mortos, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Leiam os Irmãos Dagobé, conto de Guimarães Rosa, do livro Primeiras Estórias, em que os três irmãos Dagobé iam rezar contritamente no velório de suas vítimas. Leiam o conto Gato, gato, gato, de Otto Lara Rezende, do livro O elo partido e outras estórias, relato de um menino que se comprazia em esmagar os gatos com a sola dos sapatos cravados de pregos, espetando os pregos na barriga dos bichanos. Leiam um conto do dramaturgo e contista Tchecov (que se queixava do odor azedo do suor das bailarinas russas), cujo personagem principal do conto somente atingia o orgasmo quando o trem descarrilhava em consequência do desastre causado por uma agulha por ele posta no trilho.

Para aliviar a barra, tornando a leitura mais leve, leiam as crônicas líricas de Rubem Braga, os romances de Laurence Sterne e Xavier de Maistre. Não percam Don Quixote. Sem Miguel de Cervantes não haveria literatura.

Arthur Carvalho , FENAJ



