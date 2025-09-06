América-RN x Santa Cruz ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Cobra Coral venceu o jogo de ida por 1x0 e joga pelo o empate para conquistar o acesso à Série C, além de uma vaga nas semifinais a Série D

O Santa Cruz joga, de fato, o jogo do ano, na noite desta domingo (7). O Tricolor visita o América-RN, às 19h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. O duelo é válido pela partida de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

No jogo de ida, a Cobra Coral venceu por 1x0, na Arena de Pernambuco. Assim, joga pelo empate para garantir o acesso, além de uma vaga nas semifinais da Série D. Se garantir a classificação, pega o vencedor de Maranhão x ASA.

O time tricolor foi rebaixado, de novo, para a Série D no ano de 2022. Desde então, vive o calvário da última divisão do futebol brasileiro. No ano passado, não conseguiu a classificação por meio do Estadual e ficou de fora da competição, passando por um dos anos mais difíceis, já que a temporada acabou no mês de marco.

Torcida do Santa Cruz

A torcida do Santa Cruz comprou todos os ingressos disponíveis para a partida. Em poucos minutos, o América-RN comercializou os 2.987 ingressos disponíveis (10% da carga). A expectativa é que mais de 29 mil torcedores estejam no estádio.

No Recife, a direção coral preparou uma super "fan fest" para receber os torcedores no Arruda. Um telão será colocado no campo do estádio.

Duas dúvidas no Tricolor

O técnico Marcelo Cabo não confirmou a escalação do Santa Cruz para o principal jogo da temporada. Porém, nos bastidores do Arruda, circula a informação de que ele pode realizar duas alterações no time titular. São elas: as entradas do volante Pedro Favela e o atacante Geovany.

A entrada de Pedro Favela para gerar mais marcação no meio-campo, enquanto a escolha por Geovany aumenta a velocidade do setor ofensivo. Assim, o meia João Pedro e o atacante Renato podem ser sacados da equipe.

"Foi uma semana bem positiva, cheia, de oito dias. Conseguimos recuperar os atletas, planejar bem a preparação e executar o planejamento para corrigir os erros, melhorar os pontos fortes e pensar em alternativas. Precisamos entrar atentos e manter o foco durante os 90 minutos", afirmou o técnico Marcelo Cabo.

"Trabalhamos o ano todo para chegar neste jogo. Temos que minimizar a possibilidade de um possível problema. Iremos chegar forte e buscar os nossos objetivos nesta partida", completou o comandante coral.

Invencibilidade do América-RN

O América-RN não perde em casa há nove jogos. No total, foram seis vitórias e três empates nas últimas partidas. Para manter a invencibilidade e superar o Santa Cruz, o técnico Gérson Gusmão terá que superar as ausências do lateral-direito Davi Gabriel (lesionado) e o meia Dudu (suspenso).

Onde assistir América-RN x Santa Cruz ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a decisão do Santa Cruz contra o América-RN. A transmissão estará disponível por meio do canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, o duelo será exibido pelo Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

América-RN

Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Renan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza; Thiaguinho, Hebert e Salatiel.

Técnico: Gerson Gusmão.

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Renato, Thiaguinho (Geovany) e Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.