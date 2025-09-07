fechar
Santa Cruz | Notícia

Escalações América-RN x Santa Cruz: Confira os times para decisão na Série D

Equipes se enfrentam neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, pela volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

Por Thiago Wagner Publicado em 07/09/2025 às 16:24
Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

América-RN e Santa Cruz decidem neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal, uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. No jogo de ida, realizado na Arena de Pernambuco, o Santa venceu por 1x0, com gol de Ariel Nahuelpán nos minutos finais.

O time potiguar precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir o acesso direto. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Já o Tricolor pernambucano joga pelo empate ou por nova vitória para confirmar a classificação.

Provável escalação do América-RN

O técnico Gerson Gusmão deve manter a base da equipe que atuou no jogo de ida. A formação tem o goleiro Renan Bragança como titular, além do setor ofensivo reforçado por Thiaguinho, Hebert e Salatiel.

Provável América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Renan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza; Thiaguinho, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.

Provável escalação do Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo não confirmou a escalação para o jogo mais importante da temporada, mas informações de bastidores indicam duas possíveis mudanças na equipe titular. O volante Pedro Favela pode ganhar a vaga de João Pedro para reforçar a marcação no meio-campo, enquanto Geovany deve ser opção ofensiva no lugar de Renato, acrescentando mais velocidade ao setor.

Provável Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela; Geovany, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Vale vaga na Série C

O classificado entre América-RN e Santa Cruz se junta a Barra-SC, Inter de Limeira-SP e Maranhão-MA, que já garantiram o acesso à Série C após os resultados deste sábado (6).

