Escalações América-RN x Santa Cruz: Confira os times para decisão na Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipes se enfrentam neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, pela volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

América-RN e Santa Cruz decidem neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal, uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. No jogo de ida, realizado na Arena de Pernambuco, o Santa venceu por 1x0, com gol de Ariel Nahuelpán nos minutos finais.

O time potiguar precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir o acesso direto. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Já o Tricolor pernambucano joga pelo empate ou por nova vitória para confirmar a classificação.

Provável escalação do América-RN

O técnico Gerson Gusmão deve manter a base da equipe que atuou no jogo de ida. A formação tem o goleiro Renan Bragança como titular, além do setor ofensivo reforçado por Thiaguinho, Hebert e Salatiel.

Provável América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Renan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza; Thiaguinho, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.

Provável escalação do Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo não confirmou a escalação para o jogo mais importante da temporada, mas informações de bastidores indicam duas possíveis mudanças na equipe titular. O volante Pedro Favela pode ganhar a vaga de João Pedro para reforçar a marcação no meio-campo, enquanto Geovany deve ser opção ofensiva no lugar de Renato, acrescentando mais velocidade ao setor.

Provável Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela; Geovany, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Vale vaga na Série C



O classificado entre América-RN e Santa Cruz se junta a Barra-SC, Inter de Limeira-SP e Maranhão-MA, que já garantiram o acesso à Série C após os resultados deste sábado (6).