Escalações América-RN x Santa Cruz: Confira os times para decisão na Série D
Equipes se enfrentam neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, pela volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro
América-RN e Santa Cruz decidem neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal, uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. No jogo de ida, realizado na Arena de Pernambuco, o Santa venceu por 1x0, com gol de Ariel Nahuelpán nos minutos finais.
O time potiguar precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir o acesso direto. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Já o Tricolor pernambucano joga pelo empate ou por nova vitória para confirmar a classificação.
Provável escalação do América-RN
O técnico Gerson Gusmão deve manter a base da equipe que atuou no jogo de ida. A formação tem o goleiro Renan Bragança como titular, além do setor ofensivo reforçado por Thiaguinho, Hebert e Salatiel.
Provável América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Renan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza; Thiaguinho, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.
Provável escalação do Santa Cruz
O técnico Marcelo Cabo não confirmou a escalação para o jogo mais importante da temporada, mas informações de bastidores indicam duas possíveis mudanças na equipe titular. O volante Pedro Favela pode ganhar a vaga de João Pedro para reforçar a marcação no meio-campo, enquanto Geovany deve ser opção ofensiva no lugar de Renato, acrescentando mais velocidade ao setor.
Provável Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela; Geovany, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.
Vale vaga na Série C
O classificado entre América-RN e Santa Cruz se junta a Barra-SC, Inter de Limeira-SP e Maranhão-MA, que já garantiram o acesso à Série C após os resultados deste sábado (6).