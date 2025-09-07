América-RN x Santa Cruz ao vivo online grátis e com imagens! Veja o resultado em tempo real pela Série D 2025
Como ganhou o primeiro confronto, um empate é suficiente para garantir o Tricolor do Arruda na Série C depois de três anos na Quarta Divisão
América-RN e Santa Cruz decidem, a partir das 19h (horário de Brasília) deste domingo (07/09), quem vai conseguir o acesso para a Série C, na Arena das Dunas, em Natal.
A Cobra Coral tenta retornar à Terceira Divisão, após ter caído em 2021, e o Dragão repetir o feito de 2022, quando conseguiu reverter o placar contra o Caxias e conseguiu a classificação.
O que o Santa Cruz precisa para subir de divisão?
O Tricolor possui a vantagem do empate no jogo de volta das quartas de final da Série D, pois ganhou a ida por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, com gol de Ariel.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A equipe potiguar precisa vencer por dois de saldo ou mais para garantir a vaga diretamente. Caso ganhe apenas pela diferença de apenas um, a vaga será definida nas penidades máximas.
É importante citar que, de acordo com o regulamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o gol fora de casa não serve como critério de desempate.
América-RN x Santa Cruz ao vivo online grátis com imagens
Quem não estiver no estádio, pode acompanhar o resultado com imagens e de graça através do canal do Metrópoles no YouTube ou dos canais dos próprios clubes. Confira os links:
- Metrópoles: clique aqui.
- TV Coral: clique aqui.
- América de Natal TV: clique aqui.
Resultado do jogo América-RN x Santa Cruz em tempo real
A Rádio Jornal transmite em tempo real com narração de Aroldo Costa, comentários de Ralph de Carvalho e João Victor Amorim nas reportagens e Antônio Gabriel no Plantão Esportivo.
Ficha do jogo: América-RN x Santa Cruz
América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Gabriel Lima, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.
Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela; Geovany Soares, Renato e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC); Assistente 1: Alex Dos Santos (SC); Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC); Quarto Árbitro: Franciel Dos Santos Martins (SC); VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).