Santa Cruz | Notícia

América-RN x Santa Cruz ao vivo online grátis e com imagens! Veja o resultado em tempo real pela Série D 2025

Como ganhou o primeiro confronto, um empate é suficiente para garantir o Tricolor do Arruda na Série C depois de três anos na Quarta Divisão

Por Robert Sarmento Publicado em 07/09/2025 às 17:08 | Atualizado em 07/09/2025 às 17:09
Torcida do América-RN na Arena das Dunas
Torcida do América-RN na Arena das Dunas - Divulgação/ Arena das Dunas

América-RN e Santa Cruz decidem, a partir das 19h (horário de Brasília) deste domingo (07/09), quem vai conseguir o acesso para a Série C, na Arena das Dunas, em Natal.

A Cobra Coral tenta retornar à Terceira Divisão, após ter caído em 2021, e o Dragão repetir o feito de 2022, quando conseguiu reverter o placar contra o Caxias e conseguiu a classificação.

O que o Santa Cruz precisa para subir de divisão?

O Tricolor possui a vantagem do empate no jogo de volta das quartas de final da Série D, pois ganhou a ida por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, com gol de Ariel.

JAILTON JR./JC IMAGEM
Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM
JAILTON JR./JC IMAGEM
Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM
JAILTON JR./JC IMAGEM
Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM
Jailton Jr/JC Imagem
Ariel Nahuelpán em comemoração de gol para o Santa Cruz em decisão contra o América-RN - Jailton Jr/JC Imagem

A equipe potiguar precisa vencer por dois de saldo ou mais para garantir a vaga diretamente. Caso ganhe apenas pela diferença de apenas um, a vaga será definida nas penidades máximas.

 

É importante citar que, de acordo com o regulamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o gol fora de casa não serve como critério de desempate.

América-RN x Santa Cruz ao vivo online grátis com imagens

Quem não estiver no estádio, pode acompanhar o resultado com imagens e de graça através do canal do Metrópoles no YouTube ou dos canais dos próprios clubes. Confira os links:

Resultado do jogo América-RN x Santa Cruz em tempo real

A Rádio Jornal transmite em tempo real com narração de Aroldo Costa, comentários de Ralph de Carvalho e João Victor Amorim nas reportagens e Antônio Gabriel no Plantão Esportivo.

Ficha do jogo: América-RN x Santa Cruz

América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Gabriel Lima, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela; Geovany Soares, Renato e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC); Assistente 1: Alex Dos Santos (SC); Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC); Quarto Árbitro: Franciel Dos Santos Martins (SC); VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

