América-RN x Santa Cruz ao vivo online grátis e com imagens! Veja o resultado em tempo real pela Série D 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Como ganhou o primeiro confronto, um empate é suficiente para garantir o Tricolor do Arruda na Série C depois de três anos na Quarta Divisão

América-RN e Santa Cruz decidem, a partir das 19h (horário de Brasília) deste domingo (07/09), quem vai conseguir o acesso para a Série C, na Arena das Dunas, em Natal.

A Cobra Coral tenta retornar à Terceira Divisão, após ter caído em 2021, e o Dragão repetir o feito de 2022, quando conseguiu reverter o placar contra o Caxias e conseguiu a classificação.

O que o Santa Cruz precisa para subir de divisão?

O Tricolor possui a vantagem do empate no jogo de volta das quartas de final da Série D, pois ganhou a ida por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, com gol de Ariel.

Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM Ariel Nahuelpán em comemoração de gol para o Santa Cruz em decisão contra o América-RN - Jailton Jr/JC Imagem

A equipe potiguar precisa vencer por dois de saldo ou mais para garantir a vaga diretamente. Caso ganhe apenas pela diferença de apenas um, a vaga será definida nas penidades máximas.

Leia Também Santa Cruz questiona PMRN após retenção de caravanas para Natal

É importante citar que, de acordo com o regulamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o gol fora de casa não serve como critério de desempate.

América-RN x Santa Cruz ao vivo online grátis com imagens

Quem não estiver no estádio, pode acompanhar o resultado com imagens e de graça através do canal do Metrópoles no YouTube ou dos canais dos próprios clubes. Confira os links:

Resultado do jogo América-RN x Santa Cruz em tempo real

A Rádio Jornal transmite em tempo real com narração de Aroldo Costa, comentários de Ralph de Carvalho e João Victor Amorim nas reportagens e Antônio Gabriel no Plantão Esportivo.

Ficha do jogo: América-RN x Santa Cruz

América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Gabriel Lima, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela; Geovany Soares, Renato e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC); Assistente 1: Alex Dos Santos (SC); Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC); Quarto Árbitro: Franciel Dos Santos Martins (SC); VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

