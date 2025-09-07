fechar
Santa Cruz |

América-RN x Santa Cruz: veja os melhores momentos do jogo do acesso na Série D 2025

Os dois times decidem o último classificado para as semifinais da competição e, consequentemente, o acesso para Terceira Divisão nacional

Por Robert Sarmento Publicado em 07/09/2025 às 19:03
Geovany em disputa de bola pelo Santa Cruz
Geovany em disputa de bola pelo Santa Cruz - Gabriel Leite/América-RN

Neste momento, América-RN e Santa Cruz jogam na Arena das Dunas, em Natal, pele jogo de volta das quartas de final da Série D 2025. A partida define a última vaga para a Série C.

O Tricolor possui a vantagem do empate, pois ganhou a partida de ida na Arena de Pernambuco por 1 a 0, com gol de Ariel. O Dragão tem que vencer por dois ou mais gols de saldo.

No sábado (06/09), Barra-SC, Inter de Limeira e Maranhão venceram Cianorte, Goiatuba e ASA-AL, respectivamente, e subiram de divisão, além de seguirem na disputa pelo título.

Quem avançar do embate entre o time pernambuco e o clube portiguar vai enfrentar o Maranhão na semifinal, tendo a oportunidade de decidir como mandante pela melhor campanha.

Jailton Jr/JC Imagem
Ariel Nahuelpán em comemoração de gol para o Santa Cruz em decisão contra o América-RN - Jailton Jr/JC Imagem

Escalação do América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Gabriel Lima, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.

Escalação do Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Wagner Balotelli, Pedro Favela e Willian Júnior; Geovany, Renato e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

América-RN x Santa Cruz: Melhores momentos

Abaixo, acompanhe todos os lances do confronto no canal do Metrópoles no YouTube. Ao longo do duelo, a matéria séra atualizada com as principais jogadas na narração da Rádio Jornal. 

