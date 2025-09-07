SAF do Santa Cruz está assinada e anúncio deve ocorrer nesta segunda-feira (08/09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do acesso, o sonho dos torcedores corais para a venda de 90% das ações virou realidade com a assinatura do contrato após meses de negociações

O torcedor do Santa Cruz tem mais um motivo para comemorar! Além do acesso para a Série C, com o empate diante do América-RN, o empresário Iran Barbosa confirmou que o contrato para compra de 90% das ações da SAF do clube está assinada e anúncio pode ser feito nesta segunda-feira (08/09).

"Assinamos na terça-feira (02 de setembro), mas a gente não quis adiantar para não tirar o foco (do acesso)... A operação está mais segura para o clube", afirmou em entrevista a Rádio Jornal.

O próximo passo é a reunião do Conselho Deliberativo, e 45 dias após o parecer final do órgão, haverá a realização da Assembleia Geral de Sócios, último estágio até a concretização da venda da SAF tricolor.

Finalização das formalidades contratuais;

Apresentação da matéria ao Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal;



Análise do Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal;



Realização da reunião do Conselho Deliberativo;



45 dias após realização da reunião do Conselho Deliberativo - Assembleia Geral de Sócios.

Detalhes do contrato da venda da SAF do Santa Cruz

Um dos maiores obstáculos com o grupo de investidores da Cobra Coral Participações S/A era cessão do estádio José do Rego Maciel, o Arruda, mas houve acordo entre as partes no inico de agosto.

Para ter direito ao uso definitivo, a SAF terá que realizar um aporte de R$ 100 milhões em melhorias no estádio em um período de apenas três anos. Este modelo substitui a proposta inicial, que previa o investimento de R$ 5 milhões nos dois primeiros anos e os R$ 90 milhões ao longo de 13 anos.

Cessão do terreno e renda futura

Outra alteração significativa diz respeito ao período de uso em comodato (cessão de uso), que será aplicado até que a legislação municipal de 1952 seja alterada, permitindo assim a posse do terreno. O prazo do comodato foi revisado de 50 anos para 35 anos, renováveis pelo mesmo tempo.

Segundo o presidente da Cobra Coral, Bruno Rodrigues, mesmo com a cessão do uso, a associação civil terá direito a 10% de toda a receita gerada, incluindo jogos e eventos como shows musicais.