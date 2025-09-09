fechar
5 coisas que o Santa Cruz ainda pode alcançar em 2025 após o acesso à Série C

Além do acesso à terceira divisão nacional, o Tricolor Pernambucano ainda pode proporcionar muitas alegrias aos seus torcedores neste ano.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/09/2025 às 11:24 | Atualizado em 09/09/2025 às 11:40
Wagner Balotelli, volante do Santa Cruz
Wagner Balotelli, volante do Santa Cruz - Reprodução/Instagram @santacruzfc

O Santa Cruz já alcançou seu principal objetivo e está classificado para disputar a Série C em 2026, divisão que não disputava desde 2021, quando foi rebaixado para a última divisão nacional.

A equipe comandada por Marcelo Cabo não pretende parar por aí e ainda buscará novas conquistas em 2025. Uma delas é o título da Série D, que pode ser conquistado em breve, dependendo do desempenho do clube pernambucano.

Confira a seguir outras metas que o Tricolor ainda pode alcançar ao longo de 2025:

1. Título da Série D

Mesmo já tendo alcançado o principal objetivo, que era o acesso, o Tricolor do Arruda ainda pode conquistar o título da Série D.

Na próxima fase, a equipe enfrenta o Maranhão e, caso vença, disputará a final contra o vencedor de Inter de Limeira e Barra.

2. Premiação por chegar à final

Garantido na semifinal, o Santa Cruz já assegurou R$ 170 mil para o clube. Se vencer os próximos dois jogos (ida e volta) e chegar à grande final, o Tricolor pode garantir mais R$ 250 mil, reforçando ainda mais os cofres do clube.

3. Pontos no ranking da CBF

Atualmente, o Santa Cruz ocupa a 90ª posição no ranking da CBF, com 929 pontos. A conquista do título da Série D pode render até 100 pontos adicionais, o que pode elevar a equipe pernambucana de 10 a 20 posições no ranking nacional.

4. Renda com jogos na Arena

Com a semifinal contra o Maranhão já confirmada na Arena de Pernambuco, o clube tem a chance de gerar uma renda significativa.

Caso avance para a final, a expectativa é de casa cheia e esgotamento de ingressos, aumentando ainda mais o lucro do Tricolor.

5. Valorização e visibilidade de jogadores

Os últimos confrontos da temporada são uma oportunidade para que jogadores importantes e pratas da casa ganhem mais destaque.

Isso pode atrair atenção de clubes maiores, nacionais ou internacionais, e valorizar atletas para a temporada de 2026.

