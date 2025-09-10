fechar
Santa Cruz | Notícia

AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz

O presidente Bruno Rodrigues e outros dirigentes do clube coral revelam novos detalhes sobre a venda de 90% das ações, com contrato assinado

Por Robert Sarmento Publicado em 10/09/2025 às 10:32 | Atualizado em 10/09/2025 às 10:43
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, em entrevista coletiva
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, em entrevista coletiva - Evelyn Victoria/SCFC

O Santa Cruz convocou uma coletiva de imprensa para esta quarta-feira (10/09), no auditório do estádio do Arruda, sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Assista abaixo!

A entrevista, prevista para começar às 10h (horário de Brasília), atrasou alguns minutos. A reportagem do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) acompanha tudo no local.

Leia Também

Além do presidente executivo Bruno Rodrigues e do empresário Iran Barbosa, um dos investidores interessados nas ações, estão presentes na bancada outros dirigentes do clube:

  • Marcos Benevides (vice-presidente executivo)
  • Adriano Lucena (presidente da Comissão Patrimonial)
  • Álvaro Maia (vice-presidente do Conselho Deliberativo)
  • Manoel Júnior (presidente Comissão Fiscal).

O contrato entre as partes foi assinado na última terça-feira (02/09), antes do jogo de volta contra o América-RN, que garantiu o acesso do Tricolor para o Brasileirão Série C 2026.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vídeo: Coletiva sobre a SAF do Santa Cruz ao vivo

Leia também

5 coisas que o Santa Cruz ainda pode alcançar em 2025 após o acesso à Série C
Tricolor

5 coisas que o Santa Cruz ainda pode alcançar em 2025 após o acesso à Série C
Santa Cruz garante bolada por acesso à Série C; veja valores
Santa Cruz

Santa Cruz garante bolada por acesso à Série C; veja valores

Compartilhe

Tags