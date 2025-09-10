AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz
O presidente Bruno Rodrigues e outros dirigentes do clube coral revelam novos detalhes sobre a venda de 90% das ações, com contrato assinado
O Santa Cruz convocou uma coletiva de imprensa para esta quarta-feira (10/09), no auditório do estádio do Arruda, sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Assista abaixo!
A entrevista, prevista para começar às 10h (horário de Brasília), atrasou alguns minutos. A reportagem do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) acompanha tudo no local.
Além do presidente executivo Bruno Rodrigues e do empresário Iran Barbosa, um dos investidores interessados nas ações, estão presentes na bancada outros dirigentes do clube:
- Marcos Benevides (vice-presidente executivo)
- Adriano Lucena (presidente da Comissão Patrimonial)
- Álvaro Maia (vice-presidente do Conselho Deliberativo)
- Manoel Júnior (presidente Comissão Fiscal).
O contrato entre as partes foi assinado na última terça-feira (02/09), antes do jogo de volta contra o América-RN, que garantiu o acesso do Tricolor para o Brasileirão Série C 2026.
Vídeo: Coletiva sobre a SAF do Santa Cruz ao vivo