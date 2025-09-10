AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente Bruno Rodrigues e outros dirigentes do clube coral revelam novos detalhes sobre a venda de 90% das ações, com contrato assinado

O Santa Cruz convocou uma coletiva de imprensa para esta quarta-feira (10/09), no auditório do estádio do Arruda, sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Assista abaixo!

A entrevista, prevista para começar às 10h (horário de Brasília), atrasou alguns minutos. A reportagem do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) acompanha tudo no local.

Além do presidente executivo Bruno Rodrigues e do empresário Iran Barbosa, um dos investidores interessados nas ações, estão presentes na bancada outros dirigentes do clube:

Marcos Benevides (vice-presidente executivo)

Adriano Lucena (presidente da Comissão Patrimonial)

Álvaro Maia (vice-presidente do Conselho Deliberativo)

Manoel Júnior (presidente Comissão Fiscal).

O contrato entre as partes foi assinado na última terça-feira (02/09), antes do jogo de volta contra o América-RN, que garantiu o acesso do Tricolor para o Brasileirão Série C 2026.

Vídeo: Coletiva sobre a SAF do Santa Cruz ao vivo