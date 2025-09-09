Santa Cruz garante bolada por acesso à Série C; veja valores
Tricolor conquistou o sonhado acesso à terceira divisão nacional após quatro anos de ausência. Equipe pernambucana pode receber valor milionário
O Santa Cruz vive um momento de glória após garantir o acesso à Série C. Além da conquista dentro de campo, o time tem motivos relacionados à parte financeira para festejar.
Por conta da classificação às semifinais da Série B, o Tricolor do Arruda garantiu uma nova premiação concedida pela CBF.
A equipe pernambucana irá receber um prêmio de R$ 170 mil pela conquista da vaga na fase decisiva. Ao todo, o time já tinha recebido R$ 968 mil pela participação nas fases anteriores.
Portanto, o Santa Cruz já lucrou mais de R$ 1 milhão em sua participação na Série D. A equipe tricolor ainda pode ganhar mais um prêmio se garantir a vaga na final.
Confira a premiação da Série D (por fase)
- Primeira fase (R$ 458 mil)
- Segunda fase (R$ 170 mil)
- Terceira fase (R$ 170 mil)
- Quartas de final (R$ 170 mil)
- Semifinais (R$ 170 mil)
- Final (R$ 250 mil)
Ao todo, o Santa Cruz pode arrecadar R$ 1,358 milhão pela sua participação na Série D.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quem será o próximo adversário do Santa Cruz?
O clube tricolor irá encarar o Maranhão nas semifinais da Série D. A equipe pernambucana terá a vantagem de decidir a disputa na Arena de Pernambuco.
Os jogos serão disputados nos próximos fins de semana. As datas ainda serão confirmadas oficialmente pela CBF.
Confira todos os confrontos das semifinais da Série D
- Santa Cruz x Maranhão
- Inter de Limeira x Barra