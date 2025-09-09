Santa Cruz garante bolada por acesso à Série C; veja valores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor conquistou o sonhado acesso à terceira divisão nacional após quatro anos de ausência. Equipe pernambucana pode receber valor milionário

O Santa Cruz vive um momento de glória após garantir o acesso à Série C. Além da conquista dentro de campo, o time tem motivos relacionados à parte financeira para festejar.

Por conta da classificação às semifinais da Série B, o Tricolor do Arruda garantiu uma nova premiação concedida pela CBF.

A equipe pernambucana irá receber um prêmio de R$ 170 mil pela conquista da vaga na fase decisiva. Ao todo, o time já tinha recebido R$ 968 mil pela participação nas fases anteriores.

Portanto, o Santa Cruz já lucrou mais de R$ 1 milhão em sua participação na Série D. A equipe tricolor ainda pode ganhar mais um prêmio se garantir a vaga na final.

Confira a premiação da Série D (por fase)

Primeira fase (R$ 458 mil)

Segunda fase (R$ 170 mil)

Terceira fase (R$ 170 mil)

Quartas de final (R$ 170 mil)

Semifinais (R$ 170 mil)

Final (R$ 250 mil)

Ao todo, o Santa Cruz pode arrecadar R$ 1,358 milhão pela sua participação na Série D.

Quem será o próximo adversário do Santa Cruz?

O clube tricolor irá encarar o Maranhão nas semifinais da Série D. A equipe pernambucana terá a vantagem de decidir a disputa na Arena de Pernambuco.

Os jogos serão disputados nos próximos fins de semana. As datas ainda serão confirmadas oficialmente pela CBF.

