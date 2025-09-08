SAF do Santa Cruz fará investimento de R$ 100 milhões em 3 anos no Arruda; Desfecho pode ocorrer em 90 dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após o jogo do acesso na Série D, o Santa Cruz confirmou que os documentos da proposta da SAF foram assinados e que irão para o Conselho Fiscal

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, em entrevista ao Fórum Esportivo, atualizou nesta segunda-feira (8) o panorama das negociações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Segundo ele, após sucessivos ajustes, foi assinado o quinto termo aditivo da proposta, que agora seguirá para análise do conselho fiscal, conselho deliberativo e, por fim, da Assembleia Geral de Sócios.

Uma das maiores polêmicas do processo foi a cessão do Arruda. A princípio, o estádio teria a cessão de uso dada aos investidores por um período de 100 anos (50 iniciais renováveis por mais 50). Porém, tal negociação foi travada por essa questão do tempo envolvido. Lembrando que há uma lei municipal de 1952 que impede a alienação ou doação do equipamento em definitivo, uma vez que o terreno foi cedido ao Santa Cruz pela Prefeitura do Recife.

Uma das soluções foi reduzir esse tempo de cessão de uso, que agora é de 35 anos mais 35 anos. Outro ponto alterado diz respeito às garantias de investimento no equipamento. Bruno Rodrigues revelou na Rádio Jornal o que foi resolvido, destacando valores e tempo de investimento.

“Na proposta anterior, seriam R$ 100 milhões em 15 anos. Convenci os investidores de que isso não passaria no Conselho (Deliberativo). Agora, o investimento será de R$ 100 milhões em até três anos”, explicou ao repórter João Victor Amorim.

O projeto prevê a transformação do Arruda em um equipamento multiuso, moderno, com capacidade para 60 mil pessoas e exploração comercial que vai além do futebol, incluindo shows, eventos e camarotes corporativos.

Trâmites finais da SAF

Ainda de acordo com o presidente, os próximos passos seguem o regimento interno do clube. O conselho fiscal terá oito dias para dar o parecer sobre a proposta. Em seguida, o Conselho Deliberativo será convocado e também terá oito dias para votação.

Depois, a proposta segue para a Assembleia Geral de Sócios, com prazo de até 45 dias corridos.

“Fazendo a conta, penso que em até 90 dias todo o processo estará formalizado. Isso significa que, finalmente, saímos da fase de negociação para dar uma cara definitiva à SAF, que será a maior do Brasil”, disse Bruno Rodrigues.

Divulgação após o acesso

Segundo o dirigente, a decisão de tornar o acordo público só após a conquista do acesso à Série C foi estratégica. “Não era para atrapalhar, mas para não tirar o foco do jogo decisivo. Agora, com a vaga garantida, vamos dar publicidade aos pontos acertados e detalhar tudo em coletiva nesta semana”, adiantou. Nesse domingo, um dos investidores da SAF, Iran Barbosa confirmou que a SAF teve a documentação assinada na semana passada.