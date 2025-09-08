Santa Cruz é recebido com festa no Arruda após acesso à Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Delegação chegou ao Recife na noite desta segunda-feira (8), após viagem de ônibus vinda de Natal, e teve recepção calorosa da torcida coral

O Santa Cruz voltou ao Recife nesta segunda-feira (8), após garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A delegação retornou de ônibus, vinda de Natal, onde empatou por 1x1 com o América-RN no último domingo (7), resultado que assegurou a vaga na semifinal da Série D.

Durante o trajeto, o grupo enfrentou um contratempo: um acidente envolvendo outro veículo atrasou a viagem, o que fez com que a equipe chegasse ao Recife apenas no período da noite. Apesar do atraso, a chegada foi marcada por grande festa da torcida coral, que recepcionou jogadores e comissão técnica no Arruda.

Festa no desembarque

Apesar do atraso, muitos torcedores compareceram ao estádio para celebrar a volta do time à Série C. Com muita festa e gritos de incentivo, os tricolores transformaram o desembarque em mais um capítulo da mobilização que marcou toda a campanha na Série D.

Jogadores e membros da comissão técnica foram aplaudidos e receberam palavras de incentivo. Um dos mais festejados foi o goleiro Rokenedy, herói de duas classificações, contra o Sergipe e contra o Altos.

Próximos passos

Após o desembarque, a equipe ganhou dois dias de descanso. O elenco do Santa Cruz só retorna às atividades na próxima quarta-feira (10), quando inicia a preparação para enfrentar o Maranhão, adversário na semifinal da Série D. As datas e horários da próxima fase ainda serão confirmados pela CBF.