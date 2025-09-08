Santa Cruz x Maranhão na semifinal da Série D: datas e o mando de campo
O Tricolor Pernambucano se classificou para a Série C após um jogo duro contra o América-RN e agora busca conquistar o título da quarta divisão.
O Santa Cruz está classificado para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro ao longo de 2026 e agora corre atras do desafio de conquistar o titulo do brasileirão Série D deste ano.
A equipe tricolor enfrenta o Maranhão nesta fase, em formato de jogo ida e volta e caso vença poderá enfrentar ou a equipe do Inter de Limeira ou a equipe do Barra, dependendo do resultado do jogo.
Datas e mando de campo de Santa Cruz x Maranhão
Maranhão x Santa Cruz
- Data: 13 ou 14 de setembro
- Estádio Castelão (mando de campo do Maranhão)
- Horário: A confirmar
Santa Cruz x Maranhão
- Data: 20 ou 21 de setembro
- Arena Pernambuco (mando de campo do Santa Cruz)
- Horário: A confirmar
Quando será a Final?
Também decidida em jogos de ida e volta, as duas partidas da Final estão previstas para os dia 28/09 e 05/10 de acordo com a tabela divulgada pela CBF.