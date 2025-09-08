Santa Cruz x Maranhão na semifinal da Série D: datas e o mando de campo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tricolor Pernambucano se classificou para a Série C após um jogo duro contra o América-RN e agora busca conquistar o título da quarta divisão.

O Santa Cruz está classificado para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro ao longo de 2026 e agora corre atras do desafio de conquistar o titulo do brasileirão Série D deste ano.

A equipe tricolor enfrenta o Maranhão nesta fase, em formato de jogo ida e volta e caso vença poderá enfrentar ou a equipe do Inter de Limeira ou a equipe do Barra, dependendo do resultado do jogo.

Datas e mando de campo de Santa Cruz x Maranhão

Maranhão x Santa Cruz

Data: 13 ou 14 de setembro

13 ou 14 de setembro Estádio Castelão (mando de campo do Maranhão)

Horário: A confirmar

Santa Cruz x Maranhão

Data: 20 ou 21 de setembro

20 ou 21 de setembro Arena Pernambuco (mando de campo do Santa Cruz)

Horário: A confirmar

Quando será a Final?

Também decidida em jogos de ida e volta, as duas partidas da Final estão previstas para os dia 28/09 e 05/10 de acordo com a tabela divulgada pela CBF.