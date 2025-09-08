Quem é o melhor do Santa Cruz na Série D 2025? Veja as 5 opções e vote na enquete
Apesar dos altos e baixos na primeira fase e no mata-mata da competição nacional, a Cobra Coral subiu e jogará a Série C na próxima temporada
O torcedor do Santa Cruz ainda celebra (com toda a razão) a vaga para a Série C de 2026, após o empate em 1 a 1 com o América-RN na Arena das Dunas, em Natal, no domingo (07/09).
Vale lembrar que a competição nacional segue. A Cobra Coral disputa a semifinal contra o Maranhão, em jogos de ida e volta. Como teve melhor pontuação no somatório geral, decide como mandante.
As datas e horários ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além dos times pernambucano e maranhense, conseguiram a classificação Barra-SC e Inter de Limeira-SP.
Diante da euforia, o Blog do Torcedor quer saber: Quem é o melhor jogador do Tricolor no Brasileirão da Série D de 2025? A reportagem elegeu cinco nomes que se destacaram para você escolher!
Wagner Balotelli
- Peça fundamentel na campanha do Brasileirão e titular abusoluto na cabeça de área desde o inicio da temporada, o volante entrou para a história do clube ao marcar o gol do acesso de cabeça.
Rokenedy
- Depois de falhar tanto na ida quanto na volta contra o Sergipe, nas oitavas, se redimiu nas disputas de pênaltis contra a próprie equipe sergipana e diante do Altos (defendeu três cobranças).
Wiilian Júnior
- Responsábel pela bola parada, cobrou a falta que resultou no gol de Balotelli frente ao time potiguar. Mesmo com algumas partidas irregulares, foi o principal responsável pela criação de jogadas.
Eurico
- Uma das contratações para o Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando de Itamar Schurlle, permanceu como titular da primeira rodada da fase de grupos até o jogo que deu o acesso.
Willian Alves
- Contratação constetada no começo do ano, por causa da idade (38 anos), mostrou segurança em campo. Perdeu a titularidade com a chegada de Marcelo Cabo, mas retomou no mata-mata.