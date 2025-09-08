Quem é o melhor do Santa Cruz na Série D 2025? Veja as 5 opções e vote na enquete

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apesar dos altos e baixos na primeira fase e no mata-mata da competição nacional, a Cobra Coral subiu e jogará a Série C na próxima temporada

O torcedor do Santa Cruz ainda celebra (com toda a razão) a vaga para a Série C de 2026, após o empate em 1 a 1 com o América-RN na Arena das Dunas, em Natal, no domingo (07/09).

Vale lembrar que a competição nacional segue. A Cobra Coral disputa a semifinal contra o Maranhão, em jogos de ida e volta. Como teve melhor pontuação no somatório geral, decide como mandante.

As datas e horários ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além dos times pernambucano e maranhense, conseguiram a classificação Barra-SC e Inter de Limeira-SP.

Diante da euforia, o Blog do Torcedor quer saber: Quem é o melhor jogador do Tricolor no Brasileirão da Série D de 2025? A reportagem elegeu cinco nomes que se destacaram para você escolher!

Wagner Balotelli

Peça fundamentel na campanha do Brasileirão e titular abusoluto na cabeça de área desde o inicio da temporada, o volante entrou para a história do clube ao marcar o gol do acesso de cabeça.

Rokenedy

Depois de falhar tanto na ida quanto na volta contra o Sergipe, nas oitavas, se redimiu nas disputas de pênaltis contra a próprie equipe sergipana e diante do Altos (defendeu três cobranças).

Rokenedy, goleiro do Santa Cruz, aponta para os céus - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Wiilian Júnior

Responsábel pela bola parada, cobrou a falta que resultou no gol de Balotelli frente ao time potiguar. Mesmo com algumas partidas irregulares, foi o principal responsável pela criação de jogadas.

Eurico

Uma das contratações para o Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando de Itamar Schurlle, permanceu como titular da primeira rodada da fase de grupos até o jogo que deu o acesso.

Willian Alves