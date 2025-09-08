Santa Cruz Futebol Clube e a mística dos anos terminados em 5

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tricolor conseguiu sair da Série D, quatro anos após descenso, e faz com que o maior patrimônio do clube (a torcida) relembre o passado de glória

Futebol e superstição andam lado a lado! Cada torcedor costuma se apegar no que acredita para tentar repassar energias positivas para os jogadores em campo e conseguir o objetivo da temporada.

No caso da torcida do Santa Cruz, a esperança se concretizou! Com o empate diante do América-RN em 1 a 1, no domingo (07/09), na Arena da Dunas, o Tricolor subiu para o Brasileirão da Série C.

Santa Cruz tem boa relação com anos que terminam em 5

O que leva a um dado curiosa sobre o assunto: a Cobra Coral costuma ter acesso nos anos que terminam com o número cinco. Foi assim pelo menos nos últimos 20 anos (2005, 2015 e agora em 2025).

Na ocasiões anteriores, a equipe ascendeu da Série B para Série A (duas últimas do clube). No entanto, sair da Quarta Divisão para a Terceirona de 2026 é tão festajado quanto (ou até mais) pelo corais.

Isso porque o Time do Povo estava no fundo do poço do futebol brasileiro desde 2022, tendo em vista que sequer disputou competição nacional em 2024. Subir um degrau significa ter uma vista melhor.

Série B 2005

Nem a "Batalha dos Aflitos" foi capaz de tirar o sorrido do rosto. O vice-campeonato, atrás do Grêmio na pontuação final, entrou para a história. Essa foi a última edição do fomarto com quadrangular.

Série B 2015

Já com os pontos corridos em vigor, o inicio tenebroso da Segundona se transformou em alegria. A saída de Ricardinho para Marcelo Martelotte fez o time sair do Z-4 para a segunda colocação geral.

Série D 2025

Depois de liderar boa parte do Grupo C na primera fase, a queda rendimento deu margem para a incerteza. Mas se não for sofrido não é Santa Cruz! Apesar das dificuldades, objetivo cumprido.

No mata-mata, superou Sergipe e Altos nos pênaltis, até chegar no América-RN. A vitória na ida, por 1 a 0, e a igualdade no placar na volta deram a tão sonhada admissão. A mistíca do 5 funcionou!

Chaveamento da Série D 2025

Com a classificação, o time pernambucano enfrenta o Maranhão na semifinal, em dois duelos. As datas e horários serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas próxima horas.