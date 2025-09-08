Brusque x Náutico: veja a análise completa do VAR no lance de expulsão de João Maistro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Timbu não contará com o zagueiro em seu próximo compromisso pela segunda fase da Série C, o que representa um desfalque importante para a equipe.

O duelo entre Brusque e Náutico, disputado na noite do último domingo (07), ficou marcado por um lance polêmico envolvendo a arbitragem.

No segundo tempo, o zagueiro João Maistro foi expulso após falta cometida sobre o atacante DG, do Brusque. O árbitro principal da partida, Paulo Henrique Schleich, mostrou cartão vermelho direto para o defensor. A decisão, no entanto, gerou questionamentos mesmo após análise do VAR.

Mesmo com um jogador a menos em campo, a equipe alvirrubra conseguiu manter o resultado que estava e conquistou a vitória sobre a equipe de Santa Catarina no primeiro confronto do quadrangular da Série C 2025.

Confira o que disse o VAR

Segundo a equipe de arbitragem de vídeo, a bola estava “lateralizada” e o atacante do Brusque já havia perdido o domínio da jogada. Embora a infração tenha sido confirmada, a recomendação era de revisar a possibilidade de aplicar apenas o cartão amarelo.

No áudio divulgado, um dos assistentes do VAR ressalta ainda que João Maistro não era o último defensor, já que Carlinhos estava posicionado ao lado do lance.

Os árbitros de vídeo também informaram não ter “condições técnicas” para traçar a linha de um possível impedimento do jogador do Brusque, caso fosse confirmado, a falta seria anulada, o que automaticamente invalidaria a expulsão.

Apesar das observações, o árbitro Paulo Henrique Schleich foi chamado à cabine, analisou o lance em diferentes ângulos e decidiu manter a decisão de campo, confirmando a expulsão de João Maistro.

João Maistro fora do proximo jogo

O zagueiro alvirrubro cumprirá suspensão automática pelo cartão vermelho recebido e está fora do confronto contra o Guarani, neste sábado, às 17h, no estádio dos Aflitos.