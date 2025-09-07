fechar
Santa Cruz | Notícia

Torcida do Santa Cruz dá show no Recife e em Natal em dia de euforia com acesso

Santa Cruz conseguiu o acesso para a Série C do ano que vem após arrancar o empate contra o América-RN, nesse domingo (7), na Arena das Dunas

Por Thiago Wagner Publicado em 07/09/2025 às 23:26
Santa Cruz conquista acesso à Série C, no Rio Grande do Norte
Santa Cruz conquista acesso à Série C, no Rio Grande do Norte - ALEXANDRE LAGO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O acesso do Santa Cruz logicamente tem muito da competência e entrega dos jogadores no campo, mas com certeza não aconteceria sem o apoio incondicional da torcida coral. Depois do show de público em toda a Série D, com recordes atrás de recordes, a massa tricolor deu novo espetáculo nesse domingo (7), ao "lotar" dois estádios ao mesmo tempo.

Isso porque, além dos quase 3 mil torcedores que estavam na Arena das Dunas, silenciando a torcida do América-RN, havia outra multidão no Arruda acompanhando a partida no telão.

Foi tanta gente, que mais parecia que o jogo seria no Recife, dada a multidão que apareceu nas arquibancadas e gramado do estádio tricolor. Para se ter uma ideia, o próprio clube teve dificuldades para mensurar quantas pessoas compareceram no estádio.

Leia Também

E essa massa sofreu durante o jogo. Foram 90 minutos de muito "aperreio", com direito a muitas críticas após o gol sofrido pelo Santa Cruz. A esperança, contudo, não foi embora.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O otimismo foi recompensado aos 36 minutos do segundo tempo, quando Wagner Baloteli mandou para as redes, empatando a partida, provocando uma verdadeira explosão coral no Arruda.

Explosão que virou uma a erupção de alegria ao fim da partida. Com o acesso confirmado, a torcida do Santa Cruz comemorou com muita festa e cantos pelo clube. E claro que a festa não poderia deixar de ter o registro do grande ponto de encontro dos tricolores após conquistas: a piscina do clube. Um verdadeiro banho de euforia.

Leia também

Santa Cruz questiona PMRN após retenção de caravanas para Natal
Santa Cruz

Santa Cruz questiona PMRN após retenção de caravanas para Natal
Se o Santa Cruz perder está eliminado? Veja o que o Tricolor precisa para subir para Série C
Série D

Se o Santa Cruz perder está eliminado? Veja o que o Tricolor precisa para subir para Série C

Compartilhe

Tags