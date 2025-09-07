Torcida do Santa Cruz dá show no Recife e em Natal em dia de euforia com acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Santa Cruz conseguiu o acesso para a Série C do ano que vem após arrancar o empate contra o América-RN, nesse domingo (7), na Arena das Dunas

O acesso do Santa Cruz logicamente tem muito da competência e entrega dos jogadores no campo, mas com certeza não aconteceria sem o apoio incondicional da torcida coral. Depois do show de público em toda a Série D, com recordes atrás de recordes, a massa tricolor deu novo espetáculo nesse domingo (7), ao "lotar" dois estádios ao mesmo tempo.

Isso porque, além dos quase 3 mil torcedores que estavam na Arena das Dunas, silenciando a torcida do América-RN, havia outra multidão no Arruda acompanhando a partida no telão.

Foi tanta gente, que mais parecia que o jogo seria no Recife, dada a multidão que apareceu nas arquibancadas e gramado do estádio tricolor. Para se ter uma ideia, o próprio clube teve dificuldades para mensurar quantas pessoas compareceram no estádio.

E essa massa sofreu durante o jogo. Foram 90 minutos de muito "aperreio", com direito a muitas críticas após o gol sofrido pelo Santa Cruz. A esperança, contudo, não foi embora.

O otimismo foi recompensado aos 36 minutos do segundo tempo, quando Wagner Baloteli mandou para as redes, empatando a partida, provocando uma verdadeira explosão coral no Arruda.

Explosão que virou uma a erupção de alegria ao fim da partida. Com o acesso confirmado, a torcida do Santa Cruz comemorou com muita festa e cantos pelo clube. E claro que a festa não poderia deixar de ter o registro do grande ponto de encontro dos tricolores após conquistas: a piscina do clube. Um verdadeiro banho de euforia.