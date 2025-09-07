Se o Santa Cruz perder está eliminado? Veja o que o Tricolor precisa para subir para Série C
Tricolor venceu o América-RN por 1x0 na ida e decide a vaga neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte
O Santa Cruz entra em campo neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, para enfrentar o América-RN, no jogo de volta das quartas de final da Série D. Em disputa está a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na ida, diante de mais de 40 mil torcedores na Arena de Pernambuco, o Tricolor venceu por 1x0, com gol marcado por Ariel Nahuelpán no fim da partida. Agora, a equipe comandada por Marcelo Cabo chega a Natal em vantagem para o duelo decisivo.
O que o Santa Cruz precisa
- Empate: garante a classificação direta para a Série C.
- Vitória: também dá a vaga ao Tricolor, ampliando a vantagem no agregado.
- Derrota por um gol: leva a decisão para os pênaltis.
- Derrota por dois ou mais gols: resulta na eliminação e classificação do América-RN.
Contexto do confronto
O Santa Cruz busca o retorno à Série C após viver uma temporada de grande apoio da torcida. O clube lidera o ranking de médias de público da Série D, com mais de 21 mil pessoas por jogo, e já levou mais de 200 mil torcedores aos estádios nesta edição do campeonato.
O adversário, América-RN, também figura entre as maiores forças da competição em número de torcedores, com média de quase 10 mil presentes por partida. Por isso, a expectativa é de Arena das Dunas lotada neste domingo.
Classificados até agora
Barra-SC, Inter de Limeira-SP e Maranhão-MA já garantiram o acesso neste fim de semana. Resta apenas a definição entre Santa Cruz e América-RN para completar o grupo dos quatro semifinalistas da Série D e novos integrantes da Série C de 2026.