Acesso Série D: Confira times que sobem para Série C do ano que vem

Quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro terão jogos decisivos neste sábado (6) e domingo (7), que valem vaga na Série C de 2026

A Série D do Campeonato Brasileiro define, neste fim de semana, os quatro clubes que garantem o acesso à Série C de 2026. Os jogos de volta das quartas de final começaram neste sábado (6) e já confirmaram duas equipes classificadas.

O Barra-SC venceu o Cianorte por 1x0, em Santa Catarina, após empate sem gols no jogo de ida, e garantiu presença inédita na Série C.

Já a Inter de Limeira-SP derrotou o Goiatuba por 1x0, no interior paulista, e também confirmou o acesso, já que havia empatado o primeiro confronto fora de casa.

Ainda neste sábado (6), tem o duelo entre ASA e Maranhão. A ida foi 1x0 para o Maranhão.

Maranhão x ASA

Jogo de ida: Maranhão 1x0 ASA

Volta: sábado (6), em Arapiraca

Cenário: o Maranhão joga pelo empate para subir. O ASA precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto; vitória alagoana por um gol leva a decisão para os pênaltis.

América-RN x Santa Cruz