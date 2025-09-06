fechar
Serie D | Notícia

Acesso Série D: Confira times que sobem para Série C do ano que vem

Quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro terão jogos decisivos neste sábado (6) e domingo (7), que valem vaga na Série C de 2026

Por Thiago Wagner Publicado em 06/09/2025 às 17:30 | Atualizado em 06/09/2025 às 18:21
Ariel Nahuelpán em comemoração de gol para o Santa Cruz em decisão contra o América-RN
Ariel Nahuelpán em comemoração de gol para o Santa Cruz em decisão contra o América-RN - Jailton Jr/JC Imagem

A Série D do Campeonato Brasileiro define, neste fim de semana, os quatro clubes que garantem o acesso à Série C de 2026. Os jogos de volta das quartas de final começaram neste sábado (6) e já confirmaram duas equipes classificadas.

 

O Barra-SC venceu o Cianorte por 1x0, em Santa Catarina, após empate sem gols no jogo de ida, e garantiu presença inédita na Série C.

Já a Inter de Limeira-SP derrotou o Goiatuba por 1x0, no interior paulista, e também confirmou o acesso, já que havia empatado o primeiro confronto fora de casa.

Ainda neste sábado (6), tem o duelo entre ASA e Maranhão. A ida foi 1x0 para o Maranhão.

Maranhão x ASA

  • Jogo de ida: Maranhão 1x0 ASA
  • Volta: sábado (6), em Arapiraca
  • Cenário: o Maranhão joga pelo empate para subir. O ASA precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto; vitória alagoana por um gol leva a decisão para os pênaltis.

América-RN x Santa Cruz

  • Jogo de ida: Santa Cruz 1x0 América-RN (gol de Ariel Nahuelpán)
  • Volta: domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal
  • Cenário: o Santa Cruz se classifica com empate ou nova vitória. O América precisa vencer por um gol para forçar os pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir o acesso direto.

 

Leia também

América-RN x Santa Cruz ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações
Série D

América-RN x Santa Cruz ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações
"Temos que ter muita inteligência", diz Ariel sobre decisão do Santa Cruz contra América-RN
Série D

"Temos que ter muita inteligência", diz Ariel sobre decisão do Santa Cruz contra América-RN

Compartilhe

Tags