Acesso Série D: Confira times que sobem para Série C do ano que vem
Quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro terão jogos decisivos neste sábado (6) e domingo (7), que valem vaga na Série C de 2026
A Série D do Campeonato Brasileiro define, neste fim de semana, os quatro clubes que garantem o acesso à Série C de 2026. Os jogos de volta das quartas de final começaram neste sábado (6) e já confirmaram duas equipes classificadas.
O Barra-SC venceu o Cianorte por 1x0, em Santa Catarina, após empate sem gols no jogo de ida, e garantiu presença inédita na Série C.
Já a Inter de Limeira-SP derrotou o Goiatuba por 1x0, no interior paulista, e também confirmou o acesso, já que havia empatado o primeiro confronto fora de casa.
Ainda neste sábado (6), tem o duelo entre ASA e Maranhão. A ida foi 1x0 para o Maranhão.
Maranhão x ASA
- Jogo de ida: Maranhão 1x0 ASA
- Volta: sábado (6), em Arapiraca
- Cenário: o Maranhão joga pelo empate para subir. O ASA precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto; vitória alagoana por um gol leva a decisão para os pênaltis.
América-RN x Santa Cruz
- Jogo de ida: Santa Cruz 1x0 América-RN (gol de Ariel Nahuelpán)
- Volta: domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal
- Cenário: o Santa Cruz se classifica com empate ou nova vitória. O América precisa vencer por um gol para forçar os pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir o acesso direto.