"Temos que ter muita inteligência", diz Ariel sobre decisão do Santa Cruz contra América-RN
Os dois times se enfrentam neste domingo (7), às 19h (de Brasília), na Arena das Dunas, em jogo válido pela partida de volta das quartas de final
Autor do gol da vitória no jogo de ida, o atacante Ariel Nahuelpán frisou que o Santa Cruz precisa de "inteligência" na decisão contra o América-RN. Ele ainda salientou que o Tricolor não pode sofrer gol na partida de volta. Para garantir o acesso à Série C, a Cobra Coral precisa apenas de um empate.
"A gente também está ansioso, mas esse jogo temos que ter muita inteligência. Temos que fazer todo esse trabalho que estamos fazendo durante a semana. Muito competitivo, não podemos sofrer gol para manter a vantagem", comentou Ariel.
"O grupo está confiante, está com fé de que vai conseguir esse acesso. É o último jogo. A gente está na guerra, então tem que ir com dor ou sem dor. Estamos ansiosos para que chegue logo domingo", completou o atacante, em entrevista coletiva.
América-RN e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (7), às 19h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. O duelo é válido pela partida de volta das quartas de final a Série D do Campeonato Brasileiro.
Semifinais da Série D
Além de conquistar o acesso, o Santa Cruz garante uma vaga nas semifinais da Série D. Em caso de classificação, o Tricolor pega o vencedor do confronto entre Maranhão x ASA. No jogo de ida, o Maranhão venceu por 1x0 e também joga pelo empate para conquistar a classificação.
Os outros dois jogos das quartas de final da Série D são entre Inter de Limeira x Goiatuba e Barra-SC x Cianorte.
Torcida do Santa Cruz
Os ingressos destinados aos torcedores do Santa Cruz para o jogo de volta, em Natal, estão esgotados desde o primeiro dia de comercialização. Com menos de uma hora, os tricolores compraram os 2.987 ingressos.