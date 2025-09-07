Santa Cruz questiona PMRN após retenção de caravanas para Natal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o clube, três ônibus e uma van foram retidos pela PMRN no caminho para Natal; Clube afirma que não há motivo para essa retenção

Por meio de nota oficial, o Santa Cruz questionou a PMRN por reter caravanas de torcedores do clube que estão indo para Natal, palco do duelo contra o América-RN, pelas quartas de final da Série D. O jogo vale o acesso para a Série C.



Segundo o clube, três ônibus e uma van estão retidos na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. O Santa Cruz ainda afirma que não haveria motivo para tal retenção. A informação dessa ação foi dada primeiro pela repórter Camila Alves, do GE.

O Santa Cruz reforçou o direito de ir e vir dos torcedores e que não há motivos para impedir a torcida coral no acesso à Arena das Dunas.

A partida entre América-RN e Santa Cruz começa às 19h, no horário de Brasília. A ida foi 1x0 para o Tricolor, com gol de Ariel. Cerca de 3 mil tricolores possuem direito a entrar na Arena das Dunas hoje.

Confira nota do Santa Cruz

A Polícia Rodoviária Federal e a PMRN realizam operação na BR 101, divisa PB/RN e neste momento 3 ônibus e uma van de torcedores do Santa Cruz estão retidos sem qualquer justificativa oficial das polícias. O Santa Cruz FC lembra as autoridades policiais o direito constitucional de ir e vir de qualquer brasileiro em território nacional e repudia essa tentativa de impedir o acesso da torcida coral à Arena das Dunas.