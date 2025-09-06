Presidente garante união do Santa Cruz na busca pelo sonhado acesso na Série D
Bruno Rodrigues concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, que está na cidade de Natal para cobrir a decisão
O presidente coral Bruno Rodrigues concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal. Antes do último treino do Santa Cruz, no estádio Frasqueirão, em Natal, o mandatário ressaltou a união de todos que fazem o clube em prol da busca pelo acesso na Série D.
Bruno Rodrigues ainda garantiu que a direção realizou tudo que poderia ser feito nos bastidores para garantir o foco da equipe apenas no jogo. Inclusive, o Santa Cruz desembarcou na capital do Rio Grande do Norte, na sexta-feira, e se hospedou em um resort na orla da famosa praia de Ponte Negra.
"O time está muito unido, coeso, estamos em um momento bom. Estamos otimistas, com respeito, já que o América-RN é um grande time. Com muita humildade, vamos buscar o acesso que é bem importante para o Santa Cruz", afirmou.
Como venceu o jogo de ida por 1x0, o Santa Cruz joga pelo empate para garantir a classificação para as semifinais e o acesso. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.
A partida acontece neste domingo (7), às 19h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva, que começa a partir das 12h30 no rádio e também no canal oficial da emissora no Youtube.
Adversário do Santa Cruz
Se passar pelo América-RN, o Santa Cruz pega o Maranhão nas semifinais. A equipe maranhense conquistou o acesso à Série C junto com a Inter de Limeira e o Barra-SC. Esses dois times passaram por Goiatuba e Cianorte nos demais jogos das quartas de final com vitórias por 1x0 em casa.