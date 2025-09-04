Série D: Santa Cruz se apoia em estatística positiva para garantir o acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na década atual, apenas uma equipe que garantiu a vitória na partida de ida das quartas de final não conquistou o acesso ao final da fase decisiva

Vitorioso no jogo de ida das quartas de final da Série D, o Santa Cruz joga pelo empate para garantir o acesso à terceira divisão nacional.

A equipe tricolor irá encarar o América-RN no próximo domingo (04), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena das Dunas.

A Cobra-Cobra se apega a um retrospecto positivo na década atual para garantir a classificação para as semifinais da competição.

Estatística anima o Santa Cruz

Desde o ano de 2020, apenas um clube que sagrou-se vitorioso no jogo de ida da Série D não conseguiu garantir a classificação no duelo decisivo.

O caso ocorreu em 2022, quando o Caxias encarou o próprio América-RN e venceu sua primeira partida, em sua casa, pelo placar de 1 a 0.

Em Natal, no entanto, os americanos reagiram e garantiram a virada no placar agregado, por 3 a 1. Em 11 dos 19 confrontos que contaram com um vencedor na partida de ida, o mesmo clube garantiu o acesso no jogo de volta. Em oito ocasiões distintas, a partida de ida terminou empatada.

Resultados dos jogos de ida das quartas de final da Série D 2025