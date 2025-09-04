fechar
Serie D | Notícia

Série D: Santa Cruz se apoia em estatística positiva para garantir o acesso

Na década atual, apenas uma equipe que garantiu a vitória na partida de ida das quartas de final não conquistou o acesso ao final da fase decisiva

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/09/2025 às 17:07
Elenco do Santa Cruz na S&eacute;rie D 2025.
Elenco do Santa Cruz na Série D 2025. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Vitorioso no jogo de ida das quartas de final da Série D, o Santa Cruz joga pelo empate para garantir o acesso à terceira divisão nacional.

A equipe tricolor irá encarar o América-RN no próximo domingo (04), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena das Dunas.

A Cobra-Cobra se apega a um retrospecto positivo na década atual para garantir a classificação para as semifinais da competição.

Estatística anima o Santa Cruz

Desde o ano de 2020, apenas um clube que sagrou-se vitorioso no jogo de ida da Série D não conseguiu garantir a classificação no duelo decisivo.

O caso ocorreu em 2022, quando o Caxias encarou o próprio América-RN e venceu sua primeira partida, em sua casa, pelo placar de 1 a 0.

Em Natal, no entanto, os americanos reagiram e garantiram a virada no placar agregado, por 3 a 1. Em 11 dos 19 confrontos que contaram com um vencedor na partida de ida, o mesmo clube garantiu o acesso no jogo de volta. Em oito ocasiões distintas, a partida de ida terminou empatada.

Resultados dos jogos de ida das quartas de final da Série D 2025

  • Maranhão 1 x 0 ASA
  • Santa Cruz 1 x 0 América-RN
  • Inter de Limeira 0 x 0 Goiatuba
  • Cianorte 0 x 0 Barra

