fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz: Galhardo provoca ex-presidente coral após acesso e anuncia "renovação"

Santa Cruz conseguiu o acesso para a Série C do Brasileiro após empatar em 1x1 com o América-RN, na Arena das Dunas, neste domingo (7)

Por Thiago Wagner Publicado em 07/09/2025 às 23:12
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz - Instagram/SCFC

Após o apito final do duelo contra o América-RN e a confirmação do acesso do Santa Cruz para a Série C, o atacante Thiago Galhardo foi um dos mais procurados pela imprensa para comentar a subida de divisão do clube. Com seu jeito muito sincero, não mediu palavras, chegando até a provocar o ex-presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, que hoje está no América-RN.

"Tem até um diretor que está aí nesse rival aí que falou pra caramba, né? Mas não me ganhou um jogo. Falou que não vale a pena pegar em aeroporto. O que que vale então? É ir no clube, quebrar o clube, depois sair e tentar quebrar outro? Porque mais uma vez ele não teve sucesso", disse Galhardo para o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

Além de provocar o ex-dirigente coral, ainda falou sobre as críticas que recebeu. "As pessoas acham que isso me incomoda, mas isso me realiza dobrado. Depois você consegue o seu objetivo, o seu feito, né?", afirmou.

Renovação

Galhardo ainda pontuou que assinou sua renovação de contrato com o Santa Cruz por mais dois anos. A revelação foi feita ao Metrópoles. 

"Eu acabo de renovar meu contrato para o ano que vem, e o no outro também. Esse é o meu projeto aqui dentro. Só tenho a agradecer, porque desde que eu cheguei fui muito bem recepcionado”, declarou.

Leia também

Santa Cruz questiona PMRN após retenção de caravanas para Natal
Santa Cruz

Santa Cruz questiona PMRN após retenção de caravanas para Natal
Se o Santa Cruz perder está eliminado? Veja o que o Tricolor precisa para subir para Série C
Série D

Se o Santa Cruz perder está eliminado? Veja o que o Tricolor precisa para subir para Série C

Compartilhe

Tags