Santa Cruz: Galhardo provoca ex-presidente coral após acesso e anuncia "renovação"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Santa Cruz conseguiu o acesso para a Série C do Brasileiro após empatar em 1x1 com o América-RN, na Arena das Dunas, neste domingo (7)

Após o apito final do duelo contra o América-RN e a confirmação do acesso do Santa Cruz para a Série C, o atacante Thiago Galhardo foi um dos mais procurados pela imprensa para comentar a subida de divisão do clube. Com seu jeito muito sincero, não mediu palavras, chegando até a provocar o ex-presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, que hoje está no América-RN.

"Tem até um diretor que está aí nesse rival aí que falou pra caramba, né? Mas não me ganhou um jogo. Falou que não vale a pena pegar em aeroporto. O que que vale então? É ir no clube, quebrar o clube, depois sair e tentar quebrar outro? Porque mais uma vez ele não teve sucesso", disse Galhardo para o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

Além de provocar o ex-dirigente coral, ainda falou sobre as críticas que recebeu. "As pessoas acham que isso me incomoda, mas isso me realiza dobrado. Depois você consegue o seu objetivo, o seu feito, né?", afirmou.

Renovação

Galhardo ainda pontuou que assinou sua renovação de contrato com o Santa Cruz por mais dois anos. A revelação foi feita ao Metrópoles.

"Eu acabo de renovar meu contrato para o ano que vem, e o no outro também. Esse é o meu projeto aqui dentro. Só tenho a agradecer, porque desde que eu cheguei fui muito bem recepcionado”, declarou.