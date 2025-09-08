Acesso do Santa Cruz dá vaga na Série D ao Decisão; entenda
Vaga do Tricolor do Arruda na quarta divisão nacional será repassada ao clube do interior, que irá disputar a competição pela primeira vez na história
O Santa Cruz comemora o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O clima é de festa no Mundão do Arruda, mas também é de celebração no interior de Pernambuco.
Com o acesso da equipe tricolor, a vaga do time recifense na Série D foi repassada ao Decisão, que disputará a competição pela primeira vez em sua história.
Fundado em 1996, o Decisão disputará a competição por ter sido quinto colocado na última edição do Campeonato Pernambucano, com 13 pontos conquistados.
A equipe chegou às quartas de final do estadual, onde foi eliminada pelo Sport ao ser derrotado por 3 a 0 na Ilha do Retiro. O time torcia pelo acesso de Santa Cruz ou Central, clubes pernambucanos participantes da competição.
Decisão vive momento de indefinição
Por outro lado, o Decisão passa por um momento de instabilidade interna. A equipe anunciou, nos últimos dias, sua saída da cidade de Sertânia, que era sede do time desde 2022. Anteriormente, o clube estava sediado em Bonito.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além do Decisão, Maguary e Retrô, rebaixado na atual Série C, também irão disputar a competição na próxima temporada.